Świetna końcówka Finów, koniec turnieju dla Polaków

Obie drużyny, znając wagę tego spotkania, rozpoczęły dość nerwowo. Bardzo dobrze w obronie radził sobie jednak Aleksander Balcerowski, a po późniejszej trójce Mateusza Ponitki Biało-Czerwoni wychodzili na prowadzenie. Trafienie Jeremy’ego Sochana oznaczało nawet pięć punktów różnicy. Finowie ciągle byli jednak bardzo blisko. Ostatecznie po akcjach Mikaela Jantunena po 10 minutach był remis - po 24. Dzięki rzutom z dystansu Igora Milicicia oraz AJ Slaughtera Biało-Czerwoni uciekali na sześć punktów na początku kolejnej części meczu. Podobnymi akcjami odpowiadali Sasu Salin i Miro Little. To sprawiało, że rywale ciągle byli w grze. Później trafiali jednak zarówno Slaughter, jak i Sochan, a przewaga Polaków wynosiła osiem punktów. Ten pierwszy ustalił wynik po 20 minutach na 47:38.

AJ Slaughter rzucał z dystansu także na początku trzeciej kwarty, co oznaczało nawet 13 punktów przewagi zespołu trenera Igora Milicicia. Akcje Jeremy’ego Sochana jeszcze ją powiększały. Dopiero później Sasu Salin i Jacob Grandison nawiązali rywalizację - po zagraniu Miro Little’a przegrywali już tylko ośmioma punktami. Mocna obrona Biało-Czerwonych pozwalała im jednak na kontrolowanie sytuacji. Ostatecznie po 30 minutach było 71:60. Dobre wejście z ławki zanotował Jarosław Zyskowski, ale ekipa trenera Lassiego Tuoviego nie zamierzała się poddawać. Po dwóch trójkach z rzędu Alexandra Madsena przegrywała zaledwie dwoma punktami. W końcu odpowiedział na to jednak Michał Sokołowski! Na półtorej minuty przed końcem trójka Edona Maxhuniego oznaczała prowadzenie rywali. Emocje utrzymywały się do ostatniej sekundy. W końcówce kluczowe rzyty wolne trafił Madsen. Polacy mieli szansę na zwycięstwo, ale nie trafili zarówno Slaughter, jak i Ponitka. Ostatecznie Finlandia wygrała 89:88 i tym samym to właśnie ta drużyna zagra w półfinale w Walencji.

Polska - Finlandia 88:89 (24:24, 23:14, 24:20, 17:29)

Polska: Slaughter 21, Sochan 20, Ponitka 17, Sokołowski 10, Dziewa 6, Zyskowski 4, Milicić 3, Mazurczak 3, Michalak 3, Balcerowski 1, Żołnierewicz 0

Finlandia: Jantunen 20, Madsen 18, Salin 11, Nkamhoua 11, Little 10, Maxhuni 7, Grandison 7, Gustavson 5, Muurinen 0, Valtonen 0