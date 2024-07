wk

U20: Litwa lepsza w ostatnim sparingu

Rywale od samego początku postawili na twardą obronę, co skutkowało przechwytami i szybkimi akcjami. Po wsadzie Pauliusa Murauskasa byli lepsi o sześć punktów. Po chwili jednak do remisu doprowadzał Jakub Andrzejewski. Przyjezdni ponownie przejęli inicjatywę - ostatecznie po 10 minutach prowadzili 19:23. Drugą kwartę lepiej rozpoczęli Biało-Czerwoni, a dzięki dwójkowej akcji wykończonej przez Conrada Luczynskiego ponownie był remis, a Kuba Piśla dawał nawet prowadzenie. Litwini krok po kroku wracali jednak do budowania swojej przewagi. Po zagraniu Matasa Vokietaitisa różnica znowu wynosiła sześć punktów. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 39:46.

W trzeciej kwarcie akcje wykończone przez Motiejusa Krivasa i Vytautasa Zygasa oznaczały nawet 11 punktów przewagi gości. Zespół trenera Arkadiusza Miłoszewskiego w tym fragmencie nie był w stanie dotrzymać kroku rywalom w ataku - mimo niezłej gry chociażby Jakuba Andrzejewskiego i Kuby Piśli. Po rzutach wolnych Kajusa Kublickasa po 30 minutach było 53:66. W kolejnej części meczu Polacy starali się nawiązać rywalizację dzięki trójkom Jakuba Szumerta i Antoniego Siewruka. Przeciwnicy nie pozwolili na nic więcej, a w kluczowych momentach trafiał Kublickas. Ostatecznie Litwini zwyciężyli 88:79.



Polska - Litwa 79:88 (19:23, 20:23, 14:20, 26:22)

Polska: Andrzejewski 13, Stupnicki 11, Szumert 11, Kempa 11, Wilczek 10, Piśla 7, Siewruk 6, Luczynski 4, Nagel 2, Wrzeszcz 2, Ratowski 2

Litwa: Krivas 20, Kublickas 13, Vokietaitis 13, Marauskas 12, Zygas 10, Alisas 9, Jocys 4, Sarauskas 2, Klimas 2, Keinys 2, Babraitis 1, Sakaitis 0