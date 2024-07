Lukasz Czuku

Kadra Polski zagra w Poznaniu

Turniej w Poznaniu jest ostatnim punktem trwającego ponad miesiąc letniego zgrupowania naszej kadry. Zagrają w nim - oprócz biało-czerwonych - drużyny Niemiec, Portoryko i Portugalii. Te dwie pierwsze prosto ze stolicy Wielkopolski lecą na Igrzyska, są bowiem w gronie dwunastu zespołów, które wywalczyły prawo startu w Paryżu. Dla naszych zawodniczek będą to cenne sprawdziany i możliwość oceny, w którym miejscu się znajdujemy i jak wypadamy na tle mocnych przeciwników. - To trzy różne zespoły, trzy odmienne style gry, co jest dla nas ważne. Mamy nadzieję zagrać trzy dobre spotkania - mocno liczę na starcia z Portoryko i Niemcami. Do dyspozycji będę miał 16 koszykarek i nie ukrywam, że właśnie po to są te letnie zgrupowania, by się im przyjrzeć. Pojawiły się nowe dziewczyny, które zaprezentowały się już bardzo dobrze. Pierwsz feedback dostaliśmy w meczach przeciwko Słowacji. Na pewno nikim nie jesteśmy zawiedzeni, wręcz przeciwnie - często byliśmy pozytywnie zaskakiwani indywidualnymi występami poszczególnych zawodniczek. A gdzie jesteśmy w tej światowej koszykówce? Na razie trudno ocenić - może po części będziemy mogli sobie na to pytanie odpowiedzieć po zbliżającym się turnieju - ocenił trener reprezentacji Polski Karol Kowalewski.

Na turniej reprezentacyjny Poznań czekał ponad 25 lat, dlatego można spodziewać się wysokiej frekwencji na trybunach. - Od 25 lat reprezentacja Polski seniorek nie zagrała w Poznaniu meczu, stąd tez propozycja od władz Polskiego Związku Koszykówki i trenera drużyny Karola Kowalewskiego żeby takie wydarzenie odbyło się właśnie w tym mieście. Bardzo cieszymy się, że taki turniej może odbyć się w hali Politechniki Poznańskiej. Jest to dla nas i dla miasta, ogromne wydarzenie sportowe! Zawody będą mocno obsadzone. Podczas turnieju seniorek, odbędzie się również turniej młodzieżowy kadry do lat 16. Tak więc od 12 do 14 lipca czeka na wszystkich wiele sportowych wydarzeń! Do szerokiego składu powołanych jest wiele zawodniczek, wywodzących się z poznańskich klubów. Mam nadzieję, że wszystkie mecze oglądać będzie komplet publiczności – powiedział Łukasz Zarzycki, prezes Wielkopolskiego Związku Koszykówki. Również trener kadry liczy na wsparcie kibiców. - Turnieju międzynarodowego tej rangi nie były dawno nie tylko w Poznaniu, ale w ogóle w naszym kraju, bo odkąd jestem w kadrze, to nie pamiętam, żebyśmy mieli taką okazję. Cieszy, że zagramy w Poznaniu, bo wiemy, że Wielkopolska mocno stoi żeńską koszykówką. Jesteśmy pewni, że wielu kibiców odwiedzi nas w hali - dodał Karol Kowalewski.

Wstęp wolny. Darmowe wejściówki do odbioru w hali przed każdym meczem kadry Polski. Turniej odbędzie się w hali Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo 4.

SKŁAD REPREZENTACJI POLSKI NA TURNIEJ

- Liliana Banaszak

- Kamila Borkowska

- Klaudia Gertchen

- Anna Jakubiuk

- Emilia Kośla

- Julia Niemojewska

- Anna Makurat

- Aleksandra Parzeńska

- Anna Pawłowska

- Julia Piestrzyńska

- Martyna Pyka

- Agnieszka Skobel

- Ewelina Śmiałek

- Weronika Telenga

- Olga Trzeciak

- Aleksandra Wojtala