EuroBasket U20 w Gdyni rusza w sobotę

To będzie wielkie święto koszykówki w Gdyni! W Polsat Plus Arenie Gdynia oraz w Hali Gier GCS od 13 do 21 lipca kibice zobaczą łącznie aż 56 pełnych emocji spotkań. Na parkietach o medale zmagać się będą zawodnicy, którzy w przyszłości z pewnością zasilą drużyny klubów NBA i Euroligi. W tym gronie zobaczymy także młodzieżową reprezentację Polski, która pod okiem trenera Arkadiusza Miłoszewskiego będzie się starała zaskoczyć rywali i uzyskać jak najlepszy wynik.

- Koszykówka młodzieżowa jest podwaliną naszych przyszłych pokoleń koszykarskich. Po zgrupowaniach mogę powiedzieć, że na pewno warto stawiać na tych chłopaków. Będzie dużo energii, dużo dobrego basketu. Już nie mogę się doczekać turnieju w Gdyni. Czas wakacyjny jest ciekawy w kontekście oderwania się od ligowej koszykówki - czas na reprezentację - zaznacza trener Miłoszewski.

Faza grupowa będzie niezwykle wymagająca dla Biało-Czerwonych. Polacy zagrają z Francją, Grecją i Serbią - te wszystkie spotkania odbędą się w Polsat Plus Arenie Gdynia od 13 do 15 lipca o godz. 18:00. Francja to triumfator ostatniej takiej imprezy, natomiast Serbia rok temu wygrywała w kategorii do lat 18. Grecja z kolei jest zawsze wymagającym przeciwnikiem. Jak przeciwko nim może zagrać nasza kadra?

- Uwielbiam styl, w którym gra moja drużyna klubowa, czyli King Szczecin. Chcę to zaszczepić w kadrze U20. Wydaje mi się, że będzie to nawet łatwiejsze. U młodych ludzi jest więcej energii, oni to chłoną jak gąbka. To będzie energetyczna koszykówka, dobra do oglądania. Mam nadzieję, że będzie skuteczna i pozwoli nam odnieść sukcesy - podkreśla trener Arkadiusz Miłoszewski.

MVP turniejów U20 trafiają nawet do najlepszej ligi świata. Deni Avdija, który był Najbardziej Wartościowym Zawodnikiem tej imprezy w 2019 roku, od czterech lat jest zawodnikiem Washington Wizards. Juan Nunez (MVP z 2022 roku) z kolei w tegorocznym drafcie został wybrany przez Indiana Pacers i od razu wytransferowany do San Antonio Spurs - od nowego sezonu będzie więc klubowym kolegą Jeremy’ego Sochana.

EuroBasket U20 jest bardzo wymagający pod względem fizycznym - w całym turnieju każda drużyna na pewno rozegra aż siedem spotkań, często dzień po dniu. Bycie gospodarzem będzie z jednej strony bardzo dobrą sytuacją dla naszej reprezentacji Polski, natomiast z drugiej - pojawia się pewna presja. Jak poradzą sobie z nią młodzi zawodnicy?

- Presja jest czynnikiem, z którym musimy sobie radzić w życiu. Ja jako trener, ale także młodzi zawodnicy musimy razem sobie z tą presją poradzić. Wiemy, że młodzieżowe zespoły w Europie są mocne. W naszej grupie gramy przecież z Francją, Grecją i Serbią. Wierzę w drużynę i jej energię. Liczę na to, że poradzimy sobie z presją związaną z grą u siebie - mówi Arkadiusz Miłoszewski.

W składzie reprezentacji znajdą się zawodnicy, którzy w poprzednim sezonie występowali w lokalnej drużynie - Krajowej Grupie Spożywczej Arce Gdynia: Jakub Szumert, Maksymilian Wilczek oraz Maciej Nagel. Dodatkowo zobaczymy innych graczy, za którymi są już epizody w ORLEN Basket Lidze - Kuba Piśla i Aleksander Busz powoli przebijają się do składów swoich ekip. Dodatkowo pojawią się koszykarze z NCAA w Stanach Zjednoczonych: Anthony Wrzeszcz z Sam Houston State University oraz Conrad Luczynski z Eastern New Mexico University.

EuroBasket U20 mężczyzn rozgrywany jest od 1992 roku. W 2007 roku turniej dywizji B rozegrany był w Warszawie. Jeszcze nigdy w historii Biało-Czerwoni nie ukończyli zmagań w elicie na medalowej pozycji, dwukrotnie wygrywali jednak zmagania w dywizji B (2013 i 2018 rok). Dla Gdyni nie jest to debiut w roli gospodarza zmagań koszykarskiej elity. W 2009 roku m.in. w hali przy ulicy Kazimierza Górskiego rozgrywany był EuroBasket dywizji A kobiet. Podopieczne Iwony Jabłońskiej zakończyły wówczas rywalizację na piątym miejscu.

Bilety na EuroBasket U20 w Gdyni dostępne są na eBilet.pl

Terminarz fazy grupowej Polaków (Polsat Plus Arena Gdynia):

13 lipca, godz. 18:00: Francja - Polska

14 lipca, godz. 18:00: Polska - Grecja

15 lipca, godz. 18:00: Polska - Serbia

Podział na grupy EuroBasketu U20:

Grupa A: Grecja, Francja, POLSKA, Serbia

Grupa B: Niemcy, Izrael, Czechy, Włochy

Grupa C: Turcja, Hiszpania, Macedonia Północna, Belgia

Group D: Czarnogóra, Litwa, Islandia, Słowenia

CAŁY TERMINARZ DOSTĘPNY JEST NA STRONIE FIBA

Skład reprezentacji Polski:

#1 Jakub Stupnicki

#3 Aleksander Busz

#4 Jakub Andrzejewski

#5 Maksymilian Wilczek

#7 Kuba Piśla

#8 Anthony Wrzeszcz

#9 Maciej Nagel

#10 Antoni Siewruk

#11 Janusz Ratowski

#12 Conrad Luczynski

#13 Jakub Szumert

#14 Krzysztof Kempa

Sztab szkoleniowy:

Arkadiusz Miłoszewski, trener główny

Mariusz Niedbalski, asystent trenera

Maciej Majcherek, asystent trenera

Jakub Drozd, trener motoryki

Norbert Wrzesiński, fizjoterapeuta