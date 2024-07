AW

Polacy przegrywają pierwszy mecz EuroBasketu U20

Broniąca mistrzowskiego tytułu sprzed roku reprezentacja Francji okazała się za mocna dla Biało-Czerwonych. Swoją siłę fizyczną Trójkolorowi zaprezentowali od pierwszych minut spotkania, skutecznie odrzucając z pola trzech sekund Polaków.

Trudny do upilnowania był zwłaszcza Zacharie Perrin, który w pierwszych pięciu minutach spotkania nie pomylił się ani razu z gry - 5 na 5. Typowany na jedną z gwiazd imprezy skrzydłowy wyprowadził swój zespół na kilkunastopunktowe prowadzenie, powiązane z serią 10:0.

Nasz zespół poderwał się do odrabiania strat pod koniec pierwszej odsłony, pobudzony podaniem przez całe boisko Anthony'ego Wrzeszcza do Maksymiliana Wilczka. Polacy na wykonanie akcji mieli 0,8 sekundy, ale potrafili ją zamienić na punkty, podrywając tym samym licznie zgromadzoną w hali Polsat Plus Arena publiczność.

Wrzeszcz kontynuował dobrą i skuteczną grę w kolejnych minutach, do końca pierwszej kwarty trafiając trzy trójki, po których było tylko 21:26.

Francuzi w dalszym ciągu atakowali jednak tablicę, często decydując się na akcje punktowe w pobliżu pola trzech sekund. Tylko do przerwy gracze znad Sekwany zdobyli 36 z 58 punktów z pola trzech sekund. Prowadzenie rywali powiększył Perrin, a reżyserem gry na obwodzie był Alexandre Bouzidi - do przerwy 9 asyst.

Po zmianie stron obraz gry nie uległ zmianie. Francuzi w dalszym ciągu wykorzystywali swoją przewagę fizyczną, wymuszając przy tym sporą liczbę przewinień. Wśród Biało-Czerwonych drużynę próbowali poderwać Kuba Piśla i Anthony Wrzeszcz, ale to nie wystarczyło do zatrzymania rozpędzonych Trójkolorowych.

Kolejne spotkanie grupowe Polacy rozegrają w niedzielę. Rywalem naszej drużyny będzie Grecja. Początek zawodów o godzinie 18.

Francja - Polska 110:56 (26:21, 32:14, 28:10, 24:11)

Polska: Anthony Wrzeszcz 19 (4), Kuba Piśla 15 (3), Maksymilian Wilczek 11 (1), Krzysztof Kempa 6, Janusz Ratowski 2, Jakub Stupnicki 2, Maciej Nagle 1, Jakub Andrzejewski 0, Conrad Luczynski 0, Antoni Siewruk 0 i Jakub Szumert 0.

Najwięcej punktów dla Francji: Zacharie Perrin 22 (2), Halvine Dzellat-Diakeno 15.

Pozostałe mecze fazy grupowej Polaków (Polsat Plus Arena Gdynia):

14 lipca, godz. 18:00: Polska - Grecja

15 lipca, godz. 18:00: Polska - Serbia

Podział na grupy EuroBasketu U20:

Grupa A: Grecja, Francja, POLSKA, Serbia

Grupa B: Niemcy, Izrael, Czechy, Włochy

Grupa C: Turcja, Hiszpania, Macedonia Północna, Belgia

Group D: Czarnogóra, Litwa, Islandia, Słowenia

