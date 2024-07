Lukasz Czuku

Niemki silniejsze od Polek

Polki udanie rozpoczęły spotkanie, bo po punktach Kamili Borkowskiej i Julii Niemojewskiej prowadziły 4:0. Szybko jednak rywalki udowodniły dlaczego to one za kilkanaście dni rywalizować będą na Igrzyskach w Paryżu. Potrzeba im było trzech minut by zyskać prowadzenie, którego nie oddały już do samego końca spotkania. Jeszcze trójka Klaudii Gertchen i celne rzuty wolne Liliany Banaszak dały nadzieję, że uda się powalczyć o korzystny wynik pierwszej kwarty, ale Niemki solidną defensywą nie pozwoliły na wiele. Ostatecznie nasze przeciwniczki wygrały tę część gry 22:13. Druga kwarta to dalsza konsekwentna gra Niemek, które zwiększyły przewagę do 14 oczek. Dobrze pod koszem czuła się Kamila Borkowska, która wykorzystywała wiele podań od koleżanek co znów pozwoliło postraszyć reprezentację Niemiec. Ostatecznie do przerwy biało-czerwone przegrywały 28:42.

Druga połowa była zdecydowanie lepsza w wykonaniu polskiego zespołu, choć pierwsze minuty na to nie wskazywały. Po pięciu minutach trzeciej kwarty prowadzenie Niemiec wzrosło do 19 punktów. Dorobek naszej ekipy poprawiła nieco Anna Pawłowska, która trafiła za trzy i wykorzystywała swoje okazje z linii rzutów wolnych. A nie było to dzisiaj regułą - Polki nie trafiły aż 13 z 23 takich prób, co przełożyło się na końcowy wynik. Ostatecznie gospodynie turnieju wygrały tylko czwartą kwartę spotkania. - Na pewno do poprawy jest pierwsza połowa. Niemki pokonały nas swoją agresywnością - zarówno w ataku, jak i w obronie. To zadecydowało o tym, że wygrały pierwszą połowę tak dużą liczbą punktów. W drugiej połowie starałyśmy się to odrobić, ale nie starczyło nam czasu. Ten mecz pokazał, dlaczego to Niemcy zagrają w Igrzyskach, a my nie - podsumowała Kamila Borkowska.

W drugim rozegranym dzisiaj spotkaniu Portoryko po dogrywce wygrało z Portugalią 70:64. W ostatnim dniu turnieju Polska zagra z Portugalią - ten mecz rozegrany zostanie o 13:30.

Niemcy - Polska 68:55 (22:13, 20:15, 14:13, 12:14)

Punkty dla Polski: Kamila Borkowska 16, Anna Makurat 8, Anna Jakubiuk 5, Anna Pawłowska 5, Martyna Pyka 5, Liliana Banaszak 4, Agnieszka Skobel 4, Klaudia Gertchen 3, Julia Niemojewska 2, Aleksandra Parzeńska 2, Ewelina Śmiałek 1, Emilia Kośla 0, Julia Piestrzyńska 0, Aleksandra Wojtala 0.