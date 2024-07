Radosław Kaczmarski

Trzecia edycja LOTTO 3x3 Ligi kobiet ruszy we wrześniu

Pierwszy turniej żeńskiej LOTTO 3x3 LIGA w sezonie 2024/25 rozegrany będzie w piątek 6 września 2024 r. w Sosnowcu. Boisko będzie rozstawione na zewnątrz, otoczone trybunami. W razie niesprzyjających warunków pogodowych rywalizacja zostanie przeniesiona do hali.



System rozgrywek:



I turniej kwalifikacyjny (6 września, Sosnowiec)

Drużyny zostaną podzielone na cztery grupy, po trzy drużyny w każdej. W grupach obowiązuje systemem „każdy z każdym”, z czego dwa najlepsze zespoły z grup, awansują do ćwierćfinałów. Ćwierćfinały rozgrywane będą systemem pucharowym, a ich zwycięzcy awansują bezpośrednio do turnieju finałowego LOTTO 3x3 LIGI. Podział na grupy zostanie przeprowadzony w oparciu o wyniki LOTTO 3x3 Ligi z poprzedniego sezonu. W przypadku drużyn zgłoszonych do OBLK w sezonie 2024/25, w liczbie mniejszej niż 12, zostaną zaproszone do LOTTO 3x3 Ligi, na zasadzie dzikiej karty, inne drużyny.



II turniej kwalifikacyjny (pierwsza połowa 2025 roku)

Turniej zostanie rozegrany z udziałem ośmiu zespołów, które nie uzyskały awansu do turnieju finałowego bezpośrednio z I turnieju. Zespoły zostaną podzielone na dwie grupy w oparciu o wyniki I turnieju LOTTO 3x3 Ligi w sezonie 2024/25. Cztery najlepsze zespoły z II turnieju awansują do turnieju finałowego.



Turniej finałowy (pierwsza połowa 2025 roku)

Turniej finałowy zostanie rozegrany z udziałem ośmiu zespołów, tj. czterech najlepszych drużyn z I turnieju kwalifikacyjnego i czterech z II turnieju kwalifikacyjnego. Turniej rozegrany zostanie systemem pucharowym. Pary zespołów zostaną stworzone wg schematu:

- 1. zespół z I turnieju zagra z 4. zespołem II turnieju,

- 4. zespół z I turnieju zagra z 1. zespołem II turniej,

- zespoły z pozycji 2. i 3. z obu turniejów zagrają miedzy sobą, wg tego samego schematu.



W ostatniej edycji LOTTO 3x3 Ligi kobiet wygrała SKK Polonia Warszawa, która w finale pokonała MB Zagłębie Sosnowiec, 21:16. Trzecie miejsce zajął KS 25 Basket Bydgoszcz, który pokonał VBW Arka Gdynia 19:17.



W LOTTO 3x3 Lidze mogą brać udział wyłącznie zawodniczki, które na dzień rozpoczęcia I turnieju ukończyły 18 rok życia i posiadają obywatelstwo polskie. Członkami zgłoszonego zespołu mogą być zarówno zawodniczki posiadające licencję okresową do klubu w rozumieniu przepisów RWS PZKosz i Regulaminu Rozgrywek PLK (do rozgrywek w koszykówce 5x5) jak i zawodniczki nie posiadający takiej licencji. Jeżeli zawodniczki zgłoszone przez klub nie posiadają licencji okresowej do tego klubu w koszykówce 5x5 lub posiadają licencje okresową do innego klubu w koszykówce 5x5, warunkiem zgłoszenia zawodniczki do rozgrywek jest posiadanie przez nią zgody swojego aktualnego klubu na udział w rozgrywkach LOTTO 3x3 Ligi. Zespół zgłoszony do LIGI na jeden cykl rozgrywkowy (trzy turnieje) przez klub składa się z minimum czterech i maksimum sześciu zawodniczek. Przed turniejem finałowym, klub może uzupełnić skład (o ile wcześniej zgłoszonych było 4 lub 5 zawodniczek) lub wymienić dwie zawodniczki ze zgłoszonej szóstki (z zawodniczek które nie grały) na inne.



W koszykówkę 3x3 gramy na specjalnej nawierzchni o wymiarach 15x11 metrów. Na parkiecie występują dwie trzyosobowe drużyny, które mogą korzystać z dodatkowego rezerwowego. Kolejna różnica to liczba zdobywanych punktów - jeden lub dwa (w przeciwieństwie do dwóch i trzech w “tradycyjnym” baskecie). Każda akcja może trwać maksymalnie 12 sekund. Mecz kończy się, gdy jeden z zespołów zdobędzie 21 punktów lub upłynie czas 10 minut.



Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, ma w swoim portfolio m.in. gry liczbowe i loterie pieniężne. Produkty te są dostępne w ponad 21 tys. punktów sprzedaży w całej Polsce, a także online na platformie lotto.pl oraz w aplikacji mobilnej. Spółka jest jednym z najważniejszych filarów finansowania polskiego sportu i kultury narodowej. Dzięki swoim klientom od 1994 roku przekazała na te dwie ważne dziedziny życia społecznego ponad 17,7 mld zł