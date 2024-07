AW

Anita Włodarczyk i Przemysław Zamojski chorążymi reprezentacji Polski

Trzeci raz w historii prestiżową i zaszczytną rolę chorążych Biało-Czerwonej reprezentacji pełnić będą dwie osoby. Jako pierwsi byli to Maja Włoszczowska (kolarstwo górskie) oraz Paweł Korzeniowski (pływanie) podczas igrzysk Tokio 2020.

Ślubowanie reprezentacji Polski 3x3 odbędzie się 22 lipca w Centrum Olimpijskim PKOl w Warszawie o godzinie 10:00. Oprócz koszykarzy nominacje odbiorą przedstawiciele: judo, kolarstwa szosowego, maratonu pływackiego, pływania, skoków do wody, siatkówki plażowej, tenisa stołowego i wioślarstwa.

Zamojski, dla którego będą to drugie igrzyska olimpijskie, jest pierwszym reprezentantem koszykówki z funkcją chorążego. Oprócz pochodzącego z Elbląga zawodnika O medale w najważniejszej imprezie czterolecia zagrają jeszcze Adrian Bogucki, Filip Matczak i Michał Sokołowski. - Jest to największy zaszczyt i duma, że mogę reprezentować Polskę po raz drugi na Igrzyskach. Zostawimy całe serce i wszystko co mamy w nogach na arenie, mocno wierzę w to, że będziemy grać do ostatniego dnia i wrócimy z upragnionym medalem - mówi Przemysław Zamojski.

Igrzyska w Paryżu rozpoczną się 26 lipca, a zakończą 11 sierpnia. W stolicy Francji wystąpi 213 sportowców znad Wisły.