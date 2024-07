wk

EB U20: Faza grupowa za nami, pora na 1/8!

Za nami pełna wielkich koszykarskich emocji faza grupowa EuroBasketu U20 w Gdyni! Od środy pora na grę o zdecydowanie większą stawkę. Które drużyny powalczą o ćwierćfinał, a które zagrają o miejsca 9-16? Mecze rozgrywane będą w Polsat Plus Arenie Gdynia i Hali Gier GCS. Bilety na eBilet.pl , transmisje na YouTube FIBA.

W grupie A rywalizacja była bardzo ciekawa. Reprezentacja Polski co prawda musiała uznać wyższość zarówno Francji, jak i Serbii, ale jednocześnie pokonała silną Grecję. Co ciekawe, ten zespół przecież wcześniej… wygrał z Serbią! To pokazuje, że na młodzieżowych mistrzostwach Europy każdy może wygrać z każdym. Ostatecznie pierwsze miejsce w grupie zajęła drużyna trenera Nenada Canaka z Filipem Joviciem jako liderem (średnio 17,3 punktu na mecz).

Grupa B była jeszcze bardziej zacięta. O końcowej klasyfikacji zadecydowały tzw. “małe punkty”. Wszystko przez to, że Niemcy w ostatniej kolejce pokonały niespodziewanie Izrael 73:61. Tę fazę bez zwycięstwa jako jedyna zakończyła reprezentacja Czech. Pierwsze miejsce mimo wszystko zajęła ekipa Izraela, która w całym EuroBaskecie może liczyć na Naoma Yaacova (średnio 15 punktów i 5,3 asysty na mecz).

W grupie C wielką klasę pokazali Hiszpanie - na razie są jedną z dwóch niepokonanych ekip na tym turnieju. Bardzo ciekawy był ich mecz z Turcją, ale mimo tego że rywale postawili trudne warunki, to ekipa trenera Salvadora Campsa zwyciężyła 81:73. Na wyróżnienie w tej drużynie z pewnością zasłużył Izan Almansa, który zdobywa średnio 14 punktów, 6,7 zbiórki i 2,7 asysty na mecz.

Słowenia dominowała w grupie D - pewnie pokonała zarówno Islandię, jak i Czarnogórę, a w ważnym meczu okazała się także lepsza od Litwy. To drużyna bardzo zbilansowana, w której bardzo dobrze radzi sobie rozgrywający Urban Klavzar (średnio 13 punktów, 4 zbiórki i 2 asysty). Na tych mistrzostwach ostatniego słowa na pewno nie powiedziała jednak Litwa, mogąca liczyć na Motiejusa Krivasa.

Najlepszym strzelcem fazy grupowej EuroBasketu U20 w Gdyni był Emre Melih Tunca z Turcji - zdobył łącznie 53 punkty (17,7 na mecz). W zbiórkach wyróżniał się Vangelis Zougris z Grecji (łącznie 32, średnio 10,7 na mecz), a w asystach Alexandre Bouzidi z Francji (łącznie 19, 6,3 na mecz). Czy ci zawodnicy poprowadzą swoje drużyny narodowe do jeszcze większych sukcesów?

1/8 finału EuroBasketu U20 zostanie rozegrana na Polsat Plus Arenie Gdynia i w Hali Gier GCS w środę 17 lipca. Transmisje na YouTube FIBA, bilety na eBilet.pl



1/8 FINAŁU EUROBASKETU U20:

Polsat Plus Arena Gdynia

13:00 Słowenia - Macedonia Północna

15:30 Włochy - POLSKA

18:00 Izrael - Grecja

20:30 Litwa - Turcja

Hala Gier GCS

13:00 Francja - Niemcy

15:30 Hiszpania - Czarnogóra

18:00 Serbia - Czechy

20:30 Belgia - Islandia