AW

Zasady rozgrywek CLJ i CLJK

Wydział Rozgrywek Polskiego Związku Koszykówki podał zasady rozgrywek Centralnej Ligi Juniorek i Juniorów w sezonie 2024/2025. Osiem drużyn kobiecych i sześć drużyn męskich zostało wyłonionych na podstawie Rankingu do CLJ.

W rozgrywkach CLJ występuje 12 drużyn kobiecych (Centralna Liga Juniorek) i 12 drużyn męskich (Centralna Liga Juniorów)

Osiem drużyn kobiecych i sześć drużyn męskich zostaje wyłonionych na podstawie Rankingu do CLJ. Miejsca są przyznawane Wojewódzkim Związkom. Do 31 lipca 2024 odpowiedni WZKosz musi wskazać drużyny, które będą go reprezentować w CLJ w liczbie odpowiadającej lub mniejszej niż przyznane miejsca.

Lista żeńskich drużyn wyłonionych na podstawie rankingu

Zagłębie Sosnowiec, MUKS Poznań, Sportowa Politechnika Gdańsk, 1KS Ślęza Wrocław, GTK Gdynia, OŚ AZS Poznań, UKS Lider Swarzędz, Wisła Kraków

Lista męskich drużyn wyłonionych na podstawie rankingu

WKK Wrocław, MKK Pyra/AZS Poznań, UKS Akademia Koszykówki Komorów, GTK SA Gliwice, WKS Śląsk Wrocław, Akademia Młodych Dzików Warszawa

PEŁNA TREŚĆ KOMUNIKATU