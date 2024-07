Poznaliśmy półfinalistów EuroBasketu U20

Dla niektórych przedwczesny mecz w strefie medalowej, dla obu federacji prestiżowa konfrontacja wielokrotnych medalistów młodzieżowych mistrzostw Europy we wszystkich kategoriach wiekowych. Na parkiecie działo się dużo, ale żadne słowa nie zdołają opisać dokładnie ostatniej akcji meczu. To trzeba zobaczyć!

NOAH PENDA WINS IT FOR FRANCE WITH A WILD BUZZER-BEATER! ????????#U20EuroBasket pic.twitter.com/PlSEK6QPPj