Lukasz Czuku

Polki U21 wygrały dwa turnieje NL

Bardzo udany wyjazd do Ventspils zaliczyła reprezentacja Polski kobiet do lat 21. Nasze reprezentantki wygrały dwa z trzech turniejów cyklu Nations League!

Reprezentacja Polski dzięki dobrej dyspozycji na Łotwie zajęły ostatecznie drugie miejsce w całym cyklu. W zawodach zagrali również Polacy, ale mimo kilku dobrych spotkań, skończyli Nations League na piątej pozycji. Podopieczne trener Małgorzaty Misiuk wygrały dwa turnieje, co nie zdarza się często, bo wcześniej Polska tylko raz skończyła Stop na najwyższym stopniu podium.

Biało-czerwone już pierwszego dnia pokazały, że są w wysokiej formie. Wygrały grupę (pokonały w niej Łotwę), a następnie w finale imprezy okazały się lepsze od Izraela, który niespodziewanie wcześniej pokonał Francję. Panowie tego dnia pokonali po dogrywce późniejszych triumfatorów, Łotyszy, ale przez porażkę ze Słowenią nie wyszli z grupy. Drugiego dnia panie okazały się słabsze od podrażnionej wcześniejszymi niepowodzeniami Francji, ale w spotkaniu o trzecie miejsce pokazały klasę i nie dały szans Słowenii. Wskoczyły tym samym po raz drugi na podium. Ich koledzy znów pokonali Łotyszy, którzy ponownie skończyli turniej na pierwszym miejscu. Historia lubi się powtarzać - i tym razem zaporą nie do przejścia okazali się Słoweńcy. Trzeciego dnia polskie koszykarki przegrały niespodziewanie w grupie z Izraelem i by myśleć o czołowej czwórce musiały pokonać etatowego triumfatora cyklu - reprezentację Francji. Nasze zawodniczki sprawiły ogromną niespodziankę i po dogrywce wygrały 15:13 eliminując z dalszej gry Francuzki. W finale reprezentantki Polski były lepiej kondycyjnie przygotowane od Łotwy i mogły po raz drugi cieszyć się z pierwszego miejsca. Polacy natomiast przegrali z Francją, pokonali Izrael i w meczu o trzecie miejsce ulegli po raz pierwszy Łotwie 12:13. Męską reprezentację tworzyli Adam Anusewicz, Damian Krużyński, Jakub Kunc, Igor Lewandowski i Adam Lisewski. W składzie kobiet zaprezentowały się Kornelia Bukowczan, Oliwia Janicka, Marta Masłowska i Michella Nassisi, do Ventspils pojechała również Julia Latos.

MAŁGORZATA MISIUK

Dzięku dobrym występom w Venspils żeńska reprezentacja Polski U21 awansowała na piąte miejsce w światowym rankingu FIBA i zdobyła cenne punkty dla kadry U23, która walczy o awans do Mistrzostw Świata w swojej kategorii wiekowej.