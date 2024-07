Radosław Kaczmarski

Już wkrótce finał LOTTO 3x3 Quest w Katowicach!

W dniach 10-11 sierpnia katowicki rynek opanuje koszykówka 3x3! To właśnie tam odbędzie się turniej finałowy cyklu LOTTO 3x3 Quest – poznamy Mistrza Polski 2024 w kategorii kobiet, mężczyzn oraz koszykówki na wózkach.

Przez ostatnie miesiące dziesiątki zespołów z całej Polski rywalizowały o przepustkę do wielkiego finału. Tegoroczny cykl LOTTO 3x3 Quest składał się z aż dwudziestu turniejów kwalifikacyjnych, które zagościły m.in. w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Bydgoszczy, Rzeszowie czy Wrocławiu. Awansem do turnieju finałowego nagradzani byli zwycięzcy poszczególnych turniejów lub najwyżej sklasyfikowane zespoły składające się z zawodników z polskim obywatelstwem. Przed nami ostatni turniej kwalifikacyjny – w sobotę, 3 sierpnia rywalizacja o awans do turnieju finałowego toczyć się będzie w Gliwicach.

Najlepszy zespół mężczyzn i kobiet otrzyma tytuł Mistrza Polski, natomiast najlepsi wśród panów dodatkowo będą reprezentować Polskę w turnieju FIBA 3x3 World Tour Masters w Debreczynie (31.08-1.09). MVP turnieju męskiego i żeńskiego otrzymają zegarki Aerowatch. Turniej będzie rozgrywany na dwóch boiskach, przy czym główna arena będzie dysponowała trybunami dla 1000 kibiców. Na kibiców będą czekały takie atrakcje jak: konkursy z nagrodami, pokazy cheerleaderek, a także animacje przygotowane przez Partnera Koszykówki 3x3 – Totalizator Sportowy, właściciela marki LOTTO.

Wybrane mecze będą transmitowane na kanałach sportowych Polsatu lub na kanale YouTube PZKosz.

Szczegółowy harmonogram wydarzenia dostępny będzie od 5 sierpnia na stronie internetowej 3x3.pzkosz.pl. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych turniej zostanie przeniesiony do hali sportowej obok hali widowiskowo-sportowej „Spodek” przy alei W. Korfantego 35, w Katowicach.

Zgodnie z regulaminem w turnieju finałowym zespół może dokonać co najwyżej dwóch zmian w składzie w porównaniu do składu zespołu, który uzyskał awans. W składzie zespołu mogą być 3 lub 4 zawodniczki/zawodnicy (muszą posiadać obywatelstwo polskie), a nazwa zespołu nie może całkowicie zmienić się wobec tej, która obowiązywała podczas turnieju na którym zespół uzyskał awans.

Turniej mężczyzn



W kategorii mężczyzn tytułu mistrza Polski bronić będzie zespół ISETIA SK Store, która rok temu w wielkim finale pokonała 19:11 Legię LOTTO 3x3. Na najniższym stopniu podium stanęła LOTTO 3x3 Warszawa, która wygrała 21:13 z LOTTO 3x3 Lublin.

Do turnieju finałowego LOTTO 3x3 Quest 2024 w kategorii OPEN Mężczyzn awans uzyskały następujące zespoły:

1. Anwil 3x3 (Rafał Komenda, Stefan Marchlewski, Adam Wąsowicz, Patryk Wilk)

2. BM Stal Ostrów Wlkp. (Wojciech Fraś, Michael Hicks, Julian Łysiak, Marcin Zarzeczny)

3. Camaro Zamość (Michał Jankowski, Marek Nieścior, Przemysław Wrona, Patryk Stankowski)

4. Energa GAK Gdynia (Kacper Ponitka, Marcel Ponitka, Wiktor Sewioł, Szymon Wójcik)

5. Gorzej było (Mateusz Bryła, Dominik Grudziński, Oliwer Korolczuk, Wiktor Sewioł)

6. HK Ziomki JS INVEST (Michał Spinczyk, Szymon Wąsik, Hubert Wyszkowski, Mateusz Żebrok)

7. Hutnicze Wilki (Kirył Dziatczuk, Bogdan Izrailewski, Roman Janik, Patryk Kędel)

8. ISETIA SK Store (Damian Cechniak, Krystian Koźluk, Jan Pilszczuk, Marcin Wieluński)

9. ISETIA SK Store II (Damian Cechniak, Michał Jankowski, Kacper Rogowski, Marcin Wieluński)

10. Legia LOTTO 3x3 (Arkadiusz Kobus, Andrzej Krajewski, Mariusz Konopatzki, Piotr Robak)

11. MKS LOTTO 3x3 Dąbrowa Górnicza (Daniel Dawdo, Konrad Dawdo, Wojciech Leszczyński, Patryk Wieczorek)

12. MKS LOTTO 3x3 II Dąbrowa Górnicza (Jakub Borowski, Jacek Gwardecki, Cezary Karpik, Hubert Lewandowski)

13. Palę Tróję (Bogdan Izrailewski, Kacper Mościcki, Kacper Rogowski, Piotr Wójcik)

14. Polonia Warszawa (Marcin Biranowski, Piotr Dąbrowski, Patryk Pełka, Tomasz Rudko)

15. Sky Tattoo Radom (Arkadiusz Adamczyk, Karol Nowakowski, Kacper Rojek, Norbert Ziółko)

16. Sokoły 3x3 (Adam Anusewicz, Wiktor Siemianiuk, Maksymilian Szefler, Michał Szymański)

17. Verhoeven Tarnovia (Krzysztof Czelusta, Maciej Rostalski, Przemysław Wrona, Piotr Ziółkowski)

18. zwycięzca turnieju kwalifikacyjnego w Gliwicach (3.08) lub ew. Dzika Karta

Faza grupowa zostanie rozegrana w sobotę, 10 sierpnia. Zespoły zostaną podzielone na grupy (w oparciu o punktacje FIBA). W grupach obowiązuje systemem „każdy z każdym”. Zwycięzcy grup i zespoły które zajęły 2 i 3 miejsca zagrają następnego dnia turnieju. Zespoły, które zajmą dalsze miejsca w grupach, kończą rywalizację.

Faza play-off została zaplanowana na niedzielę, 11 sierpnia. Zespoły, które zajęły pierwsze miejsce w grupie zagrają automatycznie w ćwierćfinale. Zespoły, które zajęły 2 i 3 miejsca w grupie zagrają mecze barażowe o awans do ćwierćfinału. Zwycięzcy ćwierćfinałów awansują do półfinałów. Przegrani kończą rywalizację. Przegrani półfinałów zagrają w meczu o III miejsce, a zwycięzcy półfinałów zagrają w wielkim finale Mistrzostw Polski LOTTO 3x3 Quest 2024

Turniej kobiet

W 2023 roku w kategorii OPEN kobiet mistrzem Polski została drużyna Bravehearts, która wygrała wszystkie cztery spotkania grupowej.

Do turnieju finałowego LOTTO 3x3 Quest 2024 w kategorii OPEN Kobiet awans uzyskały następujące zespoły:

1. ISETIA (Kinga Dzierbicka, Jastina Kosalewicz, Agata Stępień, Żaneta Szczęśniak)

2. ISETIA POTIAD (Marta Nowicka, Magda Ratajczak, Kamila Rogulska, Magdalena Wojdalska)

3. Legia LOTTO 3x3 Warszawa (Marta Marcinkowska, Jowita Ossowska, Weronika Papiernik, Marta Stawicka)

4. Nietuzinkowo (Natalia Ławicka, Natalia Popiół, Katarzyna Szkarłat, Magdalena Szymkiewicz)

5. Maximuski (Wiktoria Kazimierowicz, Karolina Kozera, Barbara Łachacz, Martyna Pióro)

6. zwycięzca turnieju kwalifikacyjnego w Gliwicach (3.08) lub ew. Dzika Karta

System rozgrywek zostanie ustalony w oparciu o liczbę przyjętych do turnieju zespołów.



Turniej koszykówki na wózkach



Po raz pierwszy w historii rozegrany zostanie turniej finałowy Mistrzostw Polski 3x3 na wózkach. Rywalizacja zagości na katowickim rynku - początek turnieju w sobotę 10 sierpnia, a zakończenie w niedzielę 11 sierpnia.

W turnieju finałowym zagrają:

1. Górnik Toyota Wałbrzych

2. IKS GTM Konstancin Jeziorna

3. KSS Mustang Konin

4. Orto-Medico Scyzory Kielce

Szczegółowy terminarz zostanie podany najpóźniej 6.08.2024 r. Pierwszy mecz turnieju przewidziany jest w sobotę 10.08.2024 r, po godzinie 15. Podczas losowania zostaną utworzone pary które w sobotę 10.08.2024 r. zagrają mecze półfinałowe. Zespoły zwycięskie zagrają 11.08.2024 r. w finale, a przegrane w meczu o III miejsce. Mecze będą transmitowane na kanale YouTube PZKosz.

Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, ma w swoim portfolio m.in. gry liczbowe i loterie pieniężne. Produkty te są dostępne są w ponad 20 tys. punktów sprzedaży w całej Polsce, a także online. Spółka jest jednym z najważniejszych filarów finansowania polskiego sportu i kultury narodowej. Dzięki swoim klientom od 1994 roku przekazała na te dwie ważne dziedziny życia społecznego ponad 17,7 miliardów zł.