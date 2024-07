Radosław Kaczmarski

Ostatnia szansa na grę w finałach Mistrzostw Polski!

W sobotę, 3 sierpnia w Gliwicach odbędzie się ostatni turniej kwalifikacyjny LOTTO 3x3 Quest. Na Placu Głównym przed Pre Zero Arena Gliwice poznamy drużynę, która jako ostatnia dołączy do walki o medale Mistrzostw Polski 3x3.

Znamy już 17 drużyn męskich oraz 5 żeńskich, które zagrają w turnieju finałowym Mistrzostw Polski LOTTO 3x3 Quest 2024 (więcej tutaj). Gliwice będą ostatnim przystankiem na drodze touru, który wystartował 18 maja w Solinie. O godz. 10:00 w sobotę, 3 sierpnia tuż przy Pre Zero Arenie w Gliwicach ostatnia szansa, aby wywalczyć przepustkę do elitarnego grona finalistów tegorocznych Mistrzostw Polski. Do rywalizacji stanie maksymalnie 16 zespołów męskich, spośród których wyłoniony zostanie zwycięzca turnieju. W programie imprezy oprócz rozgrywek odbędą się liczne konkursy z nagrodami, pokazy oraz atrakcje dla publiczności.

Zasady awansu:

Awans do turnieju finałowego otrzyma najlepszy zespół z każdego turnieju kwalifikacyjnego, składający się wyłącznie z zawodników posiadających obywatelstwo polskie. Uwaga! W przypadku zwycięstwa w turnieju przez zespół, który ma już awans do turnieju finałowego, kwalifikacje otrzyma drużyna z kolejnego miejsca tj. 2. lub 3. miejsca. Drużyny z dalszych miejsc nie otrzymają kwalifikacji. Organizator turnieju finałowego może przyznać „dzikie karty”, które rozdysponuje według własnego uznania.

Turniej finałowy (10-11 sierpnia w Katowicach):

Najlepszy zespół mężczyzn i kobiet otrzyma tytuł Mistrza Polski w koszykówce 3x3 na rok 2024. Ponadto, najlepszy zespół męski będzie reprezentować Polskę w turnieju FIBA 3x3 World Tour Masters w Debreczynie (Węgry), w dniach 31 sierpnia-1 września 2024 r.

Dotychczas awans do turnieju finałowego LOTTO 3x3 Quest 2024 (10-11 sierpnia, Katowice) wywalczyły:

Turniej mężczyzn:

#1 Solina: ISETIA SK Store - Marcin Wieluński, Damian Cechniak, Krystian Koźluk i Jan Pilszczuk

#2 Bydgoszcz: MKS LOTTO 3x3 II Dąbrowa Górnicza - Cezary Karpik, Jacek Gwardecki, Hubert Lewandowski, Jakub Borowski

#3 Ostrów Mazowiecka: Polonia Warszawa - Patryk Pełka, Tomasz Rudko, Piotr Dąbrowski, Marcin Biranowski

#4 Inowrocław: BM Stal Ostrów Wlkp. - Michael Hicks, Marcin Zarzeczny, Wojciech Fraś i Julian Łysiak

#5 Kołobrzeg: Verhoeven Tarnovia - Przemysław Wrona, Maciej Rostalski, Piotr Ziółkowski, Krzysztof Czelusta

#6 Łódź: nikt (wszystkie drużyny na podium turnieju wywalczyły awans wcześniej)

#7 Warszawa: ISETIA SK Store II - Damian Cechniak, Kacper Rogowski, Marcin Wieluński, Michał Jankowski

#8 Tarnowo Podgórne: Legia LOTTO 3x3 - Arkadiusz Kobus, Mariusz Konopatzki, Piotr Robak, Andrzej Krajewski

#9 Toruń: Anwil 3x3 - Rafał Komenda, Adam Wąsowicz, Patryk Wilk, Stefan Marchlewski

#10 Stare Babice: Sokoły 3x3 - Wiktor Siemianiuk, Maksymilian Szefler, Michał Szymański, Adam Anusewicz

#11 Poznań: Hutnicze Wilki - Bogdan Izrailewski, Kirył Dziatczuk, Patryk Kędel, Roman Janik

#12 Kielce: MKS LOTTO 3x3 Dabrowa Górnicza - Daniel Dawdo, Konrad Dawdo, Patryk Wieczorek, Wojciech Leszczyński

#13 Rzeszów: Sky Tattoo Radom - Norbert Ziółko, Arkadiusz Adamczyk, Kacper Rojek, Karol Nowakowski)

#14 Wrocław: I drużyna na podium turnieju wywalczyła awans wcześniej, a drużyny z miejsc II i III nie kwalifikują się (kadry młodzieżowe)

#15 Ustka: HK Ziomki JS INVEST - Mateusz Żebrok, Hubert Wyszkowski, Michał Spinczyk, Szymon Wąsik

#16 Ełk: Energa GAK Gdynia - Kacper Ponitka, Marcel Ponitka, Szymon Wójcik, Wiktor Sewioł

#17 Ostrów Wlkp.: Palę Tróję - Kacper Mościcki, Bogdan Izrailewski, Kacper Rogowski, Piotr Wójcik

#18 Stargard: Gorzej było - Dominik Grudziński, Mateusz Bryła, Oliwer Korolczuk, Wiktor Sewioł



Turniej kobiet:

#1 Bydgoszcz: Legia LOTTO 3x3 Warszawa - Weronika Papiernik, Jowita Ossowska, Marta Marcinkowska, Marta Stawicka

#2 Łódź: ISETIA - Kinga Dzierbicka, Agata Stępień, Jastina Kosalewicz, Żaneta Szczęśniak

#3 Pabianice: ISETIA POTIAD - Magda Ratajczak, Kamila Rogulska, Magdalena Wojdalska, Marta Nowicka

#4 Poznań: nikt

#5 Rzeszów: Nietuzinkowo - Natalia Ławicka, Katarzyna Szkarłat, Magdalena Szymkiewicz, Natalia Popiół

#6 Wrocław: Maximuski - Martyna Pióro, Barbara Łachacz, Karolina Kozera, Wiktoria Kazimierowicz

