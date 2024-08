Lukasz Czuku

IO: Litwini za mocni

Litwini przystępowali do meczu z Polakami podrażnieni dwoma porażkami w pierwszych dniach rywalizacji. Przegrali z Łotwą i Francją. Kolejna mogłaby postawić ich w bardzo niekorzystnej sytuacji. Tę determinację naszych rywali było widać od początku meczu - biało-czerwoni po raz pierwszy w stolicy Francji zostali postawieni w sytuacji, gdy to oni musieli odrabiać straty. Wydawało się, że łapią swój rytm po niesportowym faulu na Adrianie Boguckim (dwa wykorzystane wolne) i świetnym rzucie za dwa punkty Michała Sokołowskiego. Jednak wynik 5:7 to jeden z ostatnich momentów, gdy nasza reprezentacja nawiązywała walkę z przeciwnikiem. Do końca spotkania Litwini tylko powiększali przewagę i zasłużenie wygrali 21:12.

Dzisiaj jeszcze jedna szansa do poprawy bilansu przed Polakami. O 19:35 zmierzą się z Chinami - ten zespół również doznał dzisiaj dotkliwej porażki z Łotwą (8:22). Transmisja w TVP Sport i Max.

Litwa - Polska 21:12

Punkty dla Polski: Adrian Bogucki 6, Michał Sokołowski 3, Przemysław Zamojski 2, Filip Matczak 1.