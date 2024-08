AW

Kadra U18 o awans do dywizji A zagra w niedzielę

Niepokonanan Austria okazała się lepsza od reprezentacji Polski do lat 18 podczas EuroBasketu dywizji B i tym samym awansowała do finału. Biało-Czerwonym pozostała walka o trzecie miejsce z Bułgarią. Spotkanie odbędzie się w niedzielę o godzinie 19.

Przed przerwą nieznaczną przewagę mieli Polacy. Po akcjach Zorana Milicicia i Iwo Baganca nasz zespół uzyskał niewielkie prowadzenie w pierwszej kwarcie, które utrzymał niemal do końca pierwszej połowy. Kilka niedokładnych akcji sprawiło, że to rywale schodzili na przerwę prowadząc jednym punktem. Duże problemy sprawił nam duet Imran Suljanović - Fynn Schott, który do przerwy a także na koniec spotkania uzyskał łącznie ponad połowę punktów całej drużyny.

Niestety po zmianie stron KoszKadra cały czas musiała odrabiać straty. W kluczowym dla losów meczu początku czwartej kwarty Polacy stracili 12 punktów z rzędu i znaleźli się w trudnym położeniu. Wówczas rywale w krótkim odstępie czasu trafili dwie trójki, dołożyli akcję 2+1, po kolejnej zbiórce w ataku, kończąc serię ponownym trafieniem z dystansu.

Polacy starali się odrobić straty, ale nie zdołali odzyskać już prowadzenia, w końcówce spotkania oszczędzając siły na niedzielny mecz.

Austriacy zanotowali o 16 zbiórek więcej niż Polacy, w tym 21 na atakowanej tablicy.

Awans do dywizji A uzyskają trzy najlepsze drużyny turnieju w Skopje. Pewne promocji są już Austria oraz Macedonia Północna, które zmierzą się w finale. O ostatnie miejsce gwarantujące awans zagrają w niedzielę Polska i Bułgaria. Początek zawodów o godzinie 19. Transmisja YouTube FIBA.

Polska - Austria 75:88 (26:22, 18:23, 15:20, 16:23)

Polska: Iwo Baganc 13 (1), Joel Cwik 11, Tymoteusz Sternicki 11 (1), Bartosz Łazarski 9 (3), Kajetan Misztal 8, Zoran Milicić 7, Mateusz Orłowski 6 (1), Filip Poradzki 4, Karol Prochorowicz 3, Julian Dąbrowski 2, Filip Kowalczyk 1, Kacper Ambroziak 0.

Najwięcej dla Austrii: Imran Suljanović 28 (4), Fynn Schott 25.