Lukasz Czuku

IO: Polska w ćwierćfinale!

Porażka nie wykluczyła biało-czerwonych z dalszej rywalizacji. Należało jednak poczekać na rozstrzygniecie w meczu Holandii ze Stanami Zjednoczonymi. Zwycięstwo tej pierwszej reprezentacji zapewniło naszym zawodnikom grę w ćwierćfinale.

Polacy najdłużej ze wszystkich rywali wytrzymali z Łotyszami - decydujące punkty rywale rzucili nam równo z końcową syreną (wszystwie inne drużyny były pokonywane przed czasem). Od początku aktualni mistrzowie olimpijscy narzucili swoje warunki, ale podopieczni Piotra Renkiela starali się dotrzymywać im kroku. Przemysław Zamojski trafił za dwa punkty i doprowadził do remisu 6:6. Później dwie skuteczne akcje przeprowadził Michał Sokołowski i znów dwójką popisał się kapitan naszego zespołu, dzięki czemu przegrywaliśmy tylko 10:11. Przy stanie 12:19 cenną akcję przeprowadził Sokołowski - trafił do kosza i był faulowany, co kosztowało Łotwę dwa rzuty wolne. Do końca biało-czerwoni starali się zdobyć jak najwięcej punktów, ale zatrzymali się na liczbie 16.

O półfinał zagramy z Litwą - ćwierćfinał zaplanowano na 22:05. Transmisja w TVP Sport i Max.

Polska - Łotwa 16:22

Punkty dla Polski: Michał Sokołowski 6, Przemysław Zamojski 4, Adrian Bogucki 3, Filip Matczak 3.