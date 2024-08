AW

Przegrana juniorek z Chorwacją

Pogoń w drugiej połowie nie wystarczyła reprezentacji Polski do lat 18 do zwycięstwa nad Chorwacją w EuroBaskecie. Biało-Czerwone w końcówce miały rzuty na remis, ale próby z dystansu nie znalazły drogi do kosza. W ostatnim spotkaniu grupowym nasz zespół zmierzy się z Węgrami.