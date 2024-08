Lukasz Czuku

IO: Półfinał nie dla Biało-Czerwonych

Nasi reprezentanci wyszli na boisko mocno zmotywowani. Pierwsze minuty to bój o każdą piłkę. Polacy robili wszystko by ich rywale nie odskoczyli na większą niż dwupunktową przewagę. Przy stanie 8:6 dla Litwinów ważną dwójkę na remis trafił Przemysław Zamojski. Z każdą minutą było jednak widać, że Biało-Czerwonym zaczyna brakować sił, co odbijało się na skuteczności.

Podopieczni Piotra Renkiela mieli wiele okazji rzutowych, ale piłka nie chciała wpadać do kosza. Gdy wydawało się, że Litwa przejmuje inicjatywę, przy stanie 10:14 Michał Sokołowski trafił za dwa punkty i walka zaczęła się na nowo. Później szansę na dokonienie rywali dała jeszcze celna dwójka Zamojskiego na 14:17. W ostatniej minucie spotkania polscy zawodnicy szukali okazji dwupunktowych zdając sobie sprawę, że jedno oczko może nie wystarczyć. W końcu rywale kilka sekund przed końcem zdobyli 21 punkt i zakończyli paryski sen Polaków.

Nasza reprezentacja zajęła ostatecznie szóste miejsce na Igrzyskach - poprawiła więc wynik sprzed trzech lat (wtedy to w Tokio byliśmy na siódmej pozycji).

Litwa - Polska 21:15