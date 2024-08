AW

STAY IN THE GAME - praktyczne zastosowania medycyny w sporcie

Polskie Towarzystwo Mięśni, Ścięgien i Więzadeł pod patronatem Polskiego Związku Koszykówki organizuje IV Międzynarodowy Kongres Naukowy STAY IN THE GAME - praktyczne zastosowania medycyny w sporcie

Wydarzenie odbędzie się w dniach: 12-14 grudnia 2024 roku w Centrum Konferencyjnym Fabryka Wełny w Pabianicach.

Zapraszamy do rejestracji: https://kongres.ptmsiw.pl/

Kongres to 3 dni ciekawych wykładów i warsztatów opartych na najnowszych doniesieniach naukowych i doświadczeniach klinicznych specjalistów z kraju i zagranicy.

GŁÓWNA TEMATYKA SESJI NAUKOWYCH I WARSZTATÓW:

• Temat przewodni: Wszystko o urazach mięśniowych

• Mięśnie, ścięgna, więzadła i stawy

• Medycyna regeneracyjna

• Urazy i ból w różnych dyscyplinach sportowych

• Znaczenie terapii manualnej w medycynie sportowej

• Fizykoterapia w sporcie

• Zespół REDS w sporcie

• Antydoping

• Żywienie i suplementacja w sporcie

• Wysiłek fizyczny

• Komunikacja, psychologia i psychiatria w sporcie

KOMITET NAUKOWY KONGRESU:

• dr Marek Krochmalski - Przewodniczący Komitetu Naukowego, Prezes Polskiego Towarzystwa Mięśni, Ścięgien i Więzadeł (PTMŚiW), Ortopeda traumatolog, Współwłaściciel Medical Magnus Clinic

• prof. Nicola Maffulli - Honorowy Przewodniczący Komitetu Naukowego, Prezes Italian Society of Muscles, Ligaments and Tendons (I.S.Mu.L.T.), Chirurg ortopeda, Profesor chirurgii Uniwersytetu w Salerno, Profesor honorowy Wydziału Medycyny Sportu i Chirurgii, Queen Mary University of London

• dr n. med. Marek Kiljański - Przewodniczący Komitetu Naukowego, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Specjalistów Fizjoterapii, Wojewódzki konsultant ds. fizjoterapii, Specjalista fizjoterapii w Medical Magnus Clinic

• prof. dr hab. Paweł Cięszczyk - Przewodniczący Komitetu Naukowego, Rektor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

• prof. zw. dr hab. n. med. Jarosław Fabiś - Przewodniczący Komitetu Naukowego, Klinika Artroskopii, Chirurgii Małoinwazyjnej i Traumatologii Sportowej, Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi

• prof. dr hab. n. o zdr. Piotr Gawda - Przewodniczący Komitetu Naukowego, Prezes Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, Kierownik Zakładu Medycyny Sportowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

• prof. dr hab. n. med. Dariusz Witoński - Przewodniczący Komitetu Naukowego Katedra Fizjoterapii Klinicznej w Instytucie Nauki o Zdrowiu Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Do udziału w Kongresie zapraszamy lekarzy, fizjoterapeutów, studentów i trenerów oraz inne osoby zainteresowane w/w tematyką. W trakcie Kongresu przewidujemy zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną w postaci warsztatów.

W ramach wydarzenie odbędzie się kolacja koleżeńska oraz uroczysta staropolska Wigilia z prezentami. Zachęcamy do uczestnictwa.

Więcej informacji znajdą Państwo:

Na stronie internetowej

Na Facebook PTMŚiW