Lukasz Czuku

NL 3x3: Podwójne podium w Katowicach

Reprezentantki Polski zaliczyły trzeci finał w czwartym tegorocznym turnieju NL. Mogą jednak czuć niedosyt, bo liczyły na zwycięstwo na katowickim Rynku. Świetnie poradziły sobie w rozgrywkach grupowych zajmując pierwsze miejsce. W pierwszym spotkaniu gładko pokonały Wielką Brytanię 21:12. Jedynie na początku zespół z Wysp Brytyjskich próbował dotrzymywać kroku Polkom. Później nasz zespół złapał rytm, a dobrą dyspozycją rzutową popisała się Julia Bazan - zdobywczyni 11 punktów. Dużo bardziej wymagającym rywalem były Czechy. Przeciwniczki jedynie na początku zdołały wyjść na prowadzenie, ale biało-czerwone musiały być czujne do samego końca. Ostatnia minuta była bardzo nerwowa, ale podopieczne Małgorzaty Misiuk kontrolowały sytuację. Po długich chwilach bez punktu do kosza trafiła w końcu Aleksandra Pszczolarska i dwupunktową przewagę 19:17 udało się utrzymać do końca. Wygrana oznaczała awans do finału, w którym wynik oscylował w okolicach remisu, ale w samej końcówce Polki musiały uznać wyższość Izraela 19:15.

Polacy trafili do grupy dwuzespołowej i swoje spotkanie z Czechami przegrali 14:22. Nie pomogła nawet dobra dyspozycja Michała Lisa, który zdobył dziewięć oczek. Dużo lepiej naszym reprezentantom poszło w kolejnym spotkaniu - o trzecie miejsce - przeciwko Wielkiej Brytanii. Ten mecz dostaczył kibicom niezwyłych emocji, a popisy rzutowe za dwa punkty uwskuteczniali Łukasz Klawa i Maksymilian Formella. Ostatecznie wynik zamknął Łukasz Klawa a licznik zatrzymał się na stanie 21:19. Polsce zespoły zajęły więc miejsca na podium.

Jutro kolejny dzień zmagań - mecze na Rynku w Katowicach zaczną się o 14:40, Polki zajmują drugie miejsce w klasyfikacji generalnej z niewielką stratą do Izraela.

CZWARTKOWE MECZE GRUPOWE



15:05 Polska - Wielka Brytania (M)

15:50 Polska - Węgry (K)

17:45 Polska - Węgry (M)

TRANSMISJA