AW

Juniorki zostają w dywizji A, zagrają o miejsca 9-12

Reprezentacja Polski do lat 18, która wygrała zmagania grupowe, ale później nie dała rady awansować do ćwierćfinału, lepsza od Słowenii w meczu o miejsca 9 - 16 EuroBasketu w Matosinhos. Tym samym Polki po dniu przerwy zmierzą się w sobotę z Włochami, będzie to pierwsze spotkanie w walce o 9 - 12 pozycję.