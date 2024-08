Lukasz Czuku

NL 3x3: Polki wygrały Stopa w Katowicach!

Biało-czerwone trafiły do grupy dwuzespołowej i nie miały łatwej przeprawy z Węgierkami. Przez większość spotkania musiały gonić wynik, a w pewnym momencie przegrywały różnicą nawet czterech punktów. Do wyrównania przy stanie 16:16 doprowadziła Julia Bazan. Rozgrywająca reprezentacji zdobyła w tym fragmencie meczu pięć punktów z rzędu wyprowadzając nasz zespół na prowadzenie. Zwycięstwo przypieczętowała rzutem spod kosza Aleksandra Pszczolarska. Nasze zawodniczki wykazały się dużym charakterem wyciągając niekorzystny wynik do stanu 21:20. W drugiej grupie Izrael niespodziewanie przegrał z Czechami i to z tym rywalem naszym zawodniczkom przyszło walczyć w finale. To spotkanie było łatwiejsze od grupowego pojedynku - podopieczne Małgorzaty Misiuk zwyciężyły 21:12 i zasłużenie chwilę poźniej odbierały nagrody za pierwsze miejsce.

Polacy tym razem nie wyszli z grupy - przegrali oba swoje spotkania. W pierwszym meczu w pokonanym polu zostawiła ich Wielka Brytania. Nasza reprezentacja schodziła z boiska przy wyniku 12:21. Dużo więcej walki było w meczu z Węgrami, który mógł dać wyjście z grupy. Mimo wielu efektowych akcji, Polska przegrała 14:17.

W klasyfikacji generalnej Polki zajmują pierwsze miejsce z 20 punktami przewagi nad drugim Izraelem. Zwycięzca cyklu Nations League wywalczy awans do Mistrzostw Świata. Oznacza to, że w piątek kibiców czekają niezwykłe emocje na Rynku w Katowicach. Awans do finału zapewnia biało-czerwonym udział w MŚ.

GRUPOWE MECZE POLSKI

14:40 Polska - Wielka Brytania (K)

16:55 Polska - Węgry (M)

17:20 Polska - Węgry (K)

TRANSMISJA