AW

EuroBasket U16 mężczyzn rusza w piątek

Ostatnia męska kadra rozpoczyna rywalizację na EuroBaskecie! W Iraklionie reprezentacja Polski do lat 16 rywalizować będzie z najlepszymi drużynami Starego Kontynentu w tej kategorii wiekowej. Pierwszym rywalem Biało-Czerwonych będzie Słowenia.

Zmagania w EuroBaskecie dywizji A podzielona są na dwa etapy. Pierwszy to faza grupowa, po której po dniu przerwy rozpoczyna się faza pucharowa z udziałem wszystkich drużyn. Polacy rozpoczną od starcia ze Słowenią, następnie czekają ich mecze z Francją oraz Gruzją. Awans do 1/8 finału uzyskają wszystkie drużyny, ale dobre miejsce w fazie grupowej, daje możliwość gry z potencjalnie słabszym rywalem w fazie pucharowej, gdzie obowiązuje system 1 z 4, 2 z 3, 3 z 2 i 4 z 1. "Polska" grupa C rywalizować będzie z reprezentacjami z grupy D.

Biało-Czerwoni do zmagań w Grecji przygotowali się od 23 czerwca. Oprócz treningów w Polsce, KoszKadra do lat 16 rozegrała m.in mecze kontrolne w Bułgarii oraz Turcji.

Mistrzostwa Europy do lat 16 rozgrywane są od 1971 rok. To będzie 20. start Polaków w tej imprezie. Najwyżej nasz zespół był na czwartej pozycji w 2009 roku, a w składzie Biało-Czerwonych znajdowali się m.in. Mateusz Ponitka, Michał Michalak, Tomasz Gielo czy uczestnik igrzysk w Paryżu Filip Matczak. Rok później nasza kadra wywalczyła wicemistrzostwo świata do lat 17.

Trzy najsłabsze zespoły turnieju spadną do dywizji B. Tytułu broni Hiszpania, która w finale melduje się od 2018 roku.

Wszystkie spotkania EuroBasketu U16 mężczyzn będzie można obejrzeć na oficjalnym kanale YouTube FIBA.

Terminarz fazy grupowej Polaków:

9 sierpnia, godzina 12:30 Polska - Słowenia

10 sierpnia, godzina 15:00 Francja - Polska

11 sierpnia, godzina 12:30 Gruzja - Polska

Podział na grupy EuroBasketu U16 dywizji A:

Grupa A: Finlandia, Hiszpania, Łotwa, Turcja

Grupa B: Bułgaria, Litwa, Niemcy, Serbia

Grupa C: Francja, Gruzja, POLSKA, Słowenia

Grupa D: Chorwacja, Grecja, Izrael, Włochy

CAŁY TERMINARZ DOSTĘPNY JEST NA STRONIE FIBA

Skład reprezentacji Polski:

#1 Piotr Łosiak

#2 Stanisław Musiałek

#3 Borys Szopa

#5 Patryk Hurynowicz

#6 Oliwier Botorek

#7 Vincent Berlinski

#8 Gabriel Sularski

#9 Michał Nagel

#10 Bartosz Folga

#11 Filip Dereszyński

#12 Franciszek Boruciński-Hrycyk

#13 Wojciech Bloch

Sztab szkoleniowy:

1. Marcin Kloziński, trener główny

2. Łukasz Dziergowski, asystent trenera

3. Wojciech Jagiełka, asystent trenera

4. vacat, trener przygotowania motorycznego

5. Marta Adamczak, fizjoterapeuta