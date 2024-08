AW

Ostatnia kadra młodzieżowa rozpoczyna EuroBasket

Mistrzostwa Europy do lat 16 kobiet rozgrywane są od 1976 roku, a pierwszym gospodarzem turnieju był Szczecin. Reprezentacja Polski sięgnęła w tej kategorii wiekowej po jeden medal - brązowy. W 2005 roku prowadzona przez Iwonę Jabłońską kadra wywalczyła w Poznaniu trzecie miejsce. W koszykarskiej elicie nasz zespół rywalizuje nieprzerwanie od 2017 roku. Ostatnie mistrzostwa Europy kadra U16 zakończyła na 6. miejscu.

Biało-Czerwone do zmagań na Węgrzech przygotowywały się od 2 lipca. Oprócz treningów i meczów w Polsce, KoszKadra do lat 16 rozegrała m.in spotkania kontrolne na Litwie oraz Hiszpanii.

Pierwsza faza zmagań odbywa się w grupach. Biało-Czerwone trafiły do tej oznaczonej literą C, gdzie zmierzą się z Hiszpanią, Łotwą oraz Serbią Zgodnie z regulaminem imprezy wszyscy uczestnicy uzyskają awans do 1/8 finału, ale miejsce w grupie będzie decydowało o pierwszym rywalu w fazie pucharowej. O awans do ćwierćfinału nasza kadra rywalizować będzie z jedną z drużyn grających w grupie D, gdzie znalazły się: Belgia, Czarnogóra, Finlandia oraz Słowenia.

Mistrzostwa Europy rozpoczną się 16 sierpnia i zakończą się 28 sierpnia.

Trzy najsłabsze zespoły turnieju spadną do dywizji B.

Wszystkie spotkania EuroBasketu U18 kobiet będzie można obejrzeć na oficjalnym kanale YouTube FIBA.

Terminarz fazy grupowej Polek

16 sierpnia, godzina 18:00 Serbia - Polska

17 sierpnia, godzina 20:30 Polska - Hiszpania

18 sierpnia, godzina 20:30 Łotwa - Polska

Podział na grupy EuroBasketu U16 dywizji A:

Grupa A: Chorwacja, Niemcy, Szwecja, Włochy

Grupa B: Francja, Grecja, Izrael, Węgry

Grupa C: Hiszpania, Łotwa, POLSKA, Serbia

Grupa D: Belgia, Czarnogóra, Finlandia, Słowenia

CAŁY TERMINARZ DOSTĘPNY JEST NA STRONIE FIBA

Skład reprezentacji Polski:

#1 Martyna Stępińska

#2 Antonina Maj

#3 Sanae Agune

#4 Helena Danielewicz

#6 Iga Zielińska

#7 Nadia Kłobukowska

#8 Zuzanna Marczyńska

#9 Lena Olejniczak

#10 Julia Zielińska-Obarek

#11 Milena Gryszko

#12 Kaja Serednicka

#13 Iga Jasik

Sztab szkoleniowy:

1. Maciej Brodziński, trener główny

2. Michał Sumara, asystent trenera

3. Agata Grabowiecka, asystent trenera

4. Krzysztof Pakólski, trener motoryki

5. Katarzyna Artych, fizjoterapeuta