Kadetki po pierwszym meczu EuroBasketu

Przestój w ataku na przełomie trzeciej i czwartej kwarty miał duży wpływ na końcowy wynik meczu. W 26. minucie Polki prowadziły 40:28, ale od tego momentu popełniły dużą liczbę strat, nie trafiając przy tym przez blisko 12 minut z gry.

Niemoc rzutową przełamała wejściem pod kosz Antonina Maj, doprowadzając do remisu 44:44. Niestety, kolejne cztery punkty bardzo szybko zdobyły rywalki, na 70 sekund przed końcem nie pozostawiając wiele czasu Polkom na odrobienie strat.

Pierwsza faza zmagań odbywa się w grupach. Biało-Czerwone trafiły do tej oznaczonej literą C, gdzie zmierzą się z Hiszpanią, Łotwą oraz Serbią Zgodnie z regulaminem imprezy wszyscy uczestnicy uzyskają awans do 1/8 finału, ale miejsce w grupie będzie decydowało o pierwszym rywalu w fazie pucharowej. O awans do ćwierćfinału nasza kadra rywalizować będzie z jedną z drużyn grających w grupie D, gdzie znalazły się: Belgia, Czarnogóra, Finlandia oraz Słowenia.

Mistrzostwa Europy rozpoczęły się 16 sierpnia i potrwają osiem dni.

Trzy najsłabsze zespoły turnieju spadną do dywizji B.

Wszystkie spotkania EuroBasketu U18 kobiet będzie można obejrzeć na oficjalnym kanale YouTube FIBA.

Pozostałe mecze fazy grupowej Polek

17 sierpnia, godzina 20:30 Polska - Hiszpania

18 sierpnia, godzina 20:30 Łotwa - Polska

Serbia - Polska 49:48 (17:13, 7:22, 13:7, 12:6)

Polska: Martyna Stępińska 17 (5), Nadia Kłobukowska 7 (1), Zuzanna Marczyńska 7, Antonina Maj 5 (1), Helena Danielewicz 3, Kaja Serednicka 3, Sanae Agune 2, Iga Zielińska 2, Iga Jasik 2, Milena Gryszko 0, Lena Olejniczak 0.

Najwięcej dla Serbii: Andela Demirović 11, Anastasija Jovanov 9 (1), Katarina Ristić 9 (1)