Hiszpania za mocna dla naszych kadetek

Polki w ramach rozgrywek grupowych rozegrają jeszcze jedno spotkanie. Rywalem będzie Łotwa (bilans 1-1), która przegrała z Hiszpanią i pewnie zwyciężyła Serbię.

Pierwsza faza zmagań odbywa się w grupach. Biało-Czerwone trafiły do tej oznaczonej literą C, gdzie zmierzą się z Hiszpanią, Łotwą oraz Serbią Zgodnie z regulaminem imprezy wszyscy uczestnicy uzyskają awans do 1/8 finału, ale miejsce w grupie będzie decydowało o pierwszym rywalu w fazie pucharowej. O awans do ćwierćfinału nasza kadra rywalizować będzie z jedną z drużyn grających w grupie D, gdzie znalazły się: Belgia, Czarnogóra, Finlandia oraz Słowenia.

Mistrzostwa Europy rozpoczęły się 16 sierpnia i potrwają osiem dni.

Trzy najsłabsze zespoły turnieju spadną do dywizji B.

Wszystkie spotkania EuroBasketu U18 kobiet będzie można obejrzeć na oficjalnym kanale YouTube FIBA.

Pozostałe mecze fazy grupowej Polek

18 sierpnia, godzina 20:30 Łotwa - Polska

Polska - Hiszpania 46:83 (10:24, 15:17, 10:23, 11:19)

Polska: Sanae Agune 9, Helena Danielewicz 8, Kaja Serednicka 8, Martyna Stępińska 4, Antonina Maj 4, Iga Zielińska 4, Milena Gryszko 4, Nadia Kłobukowska 2, Julia Zielińska-Obarek 2, Lena Olejniczak 1, Zuzanna Marczyńska 0, Iga Jasik 0.

Najwięcej dla Hiszpanii: Smtochukwu-Blessed Okafor 15 (2), Shaila Nde 13 (1)