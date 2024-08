AW

Kadra U16 zakończyła fazę grupową EuroBasketu

Reprezentacja Polski do lat 16 kobiet ma za sobą pierwszy etap rywalizacji w EuroBaskecie dywizji A. W ostatnim meczu grupowym Polki nieznacznie uległy Łotwie 47:48 i ostatecznie zajęły czwarte miejsce w grupie C. O awans do ćwierćfinału nasza kadra zmierzy się we wtorek z Finlandią.