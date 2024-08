Lukasz Czuku

Polki zaczynają walkę w ME

Nasza kadra jest w gronie dwunastu zespołów, które będą rywalizować w stolicy Austrii. Polki kwalifikację wywalczyły podczas turnieju w Bratysławie - w decydującym spotkaniu nasze reprezentantki pokonały Litwę. Trener Edyta Koryzna powołała do składu Klaudię Gertchen, Annę Pawłowską, Weronikę Telengę i Aleksandrę Zięmborską. W sztabie szkoleniowym znajdują się jeszcze Małgorzata Misiuk, Adrian Mroczek-Truskowski (asystenci) i Michał Mikosiak (fizjoterapeuta).

Biało-czerwone muszą najpierw przebrnąć fazę grupową - rywalizację zaczną już w najbliższy piątek. Wtedy to czekają je dwa spotkania: z Rumunią i Niemcami. Niemki to aktualne mistrzynie olimpijskie, ale w porównaniu do składu w Paryżu skład uległ zmianie. Z grupy wyjdą dwa zespoły, które awansują do ćwierćfinału. Jeśli w tym gronie będzie Polska, zagra z którąś z drużyn z grupy D (są w niej Holandia, Węgry i Łotwa). Ćwierćfinały zaplanowano na sobotę, natomiast najważniejsze mecze (półfinały i o medale) rozegrane zostaną w niedzielę. Polki przed rokiem nie grały w Mistrzostwach Europy, ale Austria kojarzy im się dobrze. Dwa lata temu w Graz wywalczyły bowiem brązowy medal europejskiego czempionatu.

MECZE GRUPOWE POLEK

23 sierpnia

16:15 Polska - Rumunia (TRANSMISJA)

21:55 Niemcy - Polska (TRANSMISJA)