Radosław Kaczmarski

Przed nami nowy sezon KOSSM 3X3 Czelendż by Fundacja LOTTO!

Rozpoczynamy sezon 2024/25! Na dobry początek aż dwa turnieje KOSSM 3X3 Czelendż by Fundacja LOTTO! To będzie już siódma edycja rozgrywek – tym razem turnieje kwalifikacyjne zostaną rozegrane w Gnieźnie oraz w Białej Podlaskiej.

Przy okazji obu turniejów przeprowadzone zostaną szkolenia z udziałem dla trenerów koszykówki, motoryki oraz samych koszykarek i koszykarzy. W programie szkoleń znalazły się m.in. spotkania z psychologiem, panel dotyczący oceny ośrodków, dyskusja nad kierunkiem pracy w ośrodkach KOSSM, wizualizacja testów koszykarskich i motorycznych z udziałem koordynatorów koszykówki oraz motoryki KOSSM oraz przedstawicielami Wydziału Szkolenia Polskiego Związku Koszykówki.

Tomasz Niedbalski, trener reprezentacji Polski U15 mężczyzn, wraz z koordynatorami KOSSM PZKosz, bazując na wieloletnim doświadczeniu w pracy z młodzieżą oraz najnowszych europejskich trendach, zaprezentuje najnowsze techniki, podnoszące umiejętności koszykarskie jak i wskaże na jakie aspekty zwracać uwagę w szkoleniu młodzieży.

Szkolenie dla trenerów motoryki poprowadzą Koordynatorzy Motoryczni KOSSM PZKosz: Łukasz Trzaskoma, Michal Gulan, Paweł Oracz, Marcin Kaczocha i Bartosz Pasternak. Zakres ćwiczeń będzie przygotowany i dedykowany dla zawodników, zawodniczek na tym etapie rozwoju motorycznego bazując na dotychczasowych wynikach przeprowadzonych testów w ośrodkach.

Nie zabraknie także specjalnych treningów dla wszystkich uczestników turnieju, które przeprowadzi Kacper „Kacpa” Lachowicz - trener koszykówki, motywator dbający o to, by poprzez koszykówkę zachęcić dzieci i młodzież do aktywnego trybu życia, poszukiwania pasji i dbania o własny rozwój.

W sezonie 2024/25 zostaną rozegrane dwa turnieje kwalifikacyjne KOSSM 3X3 Czelendż by Fundacja LOTTO – w dniach 31.08-1.09.2024 w hali sportowej przy ul. Ks. Prym. Łubieńskiego 7 w Gnieźnie oraz w dniach 7-8.09.2024 r. w filii AWF przy ul. Akademickiej 2 w Białej Podlaskiej. W pierwszej stolicy Polski w akcji zobaczymy 20 drużyn męskich i 16 żeńskich, a tydzień później w Białej Podlaskiej zagra 16 drużyn męskich i 12 żeńskich.

Latem 2025 roku rozegrany zostanie turniej finałowy w którym wystąpi po 12 najlepszych drużyn żeńskich i męskich, które w turniejach kwalifikacyjnych osiągną najlepsze rezultaty.

Transmisje ze spotkań będzie można śledzić na kanale YouTube Młodych Asów Parkietów.

Oto drużyny, które zagrają w Gnieźnie (szczegółowy terminarz wkrótce TUTAJ):

Turniej męski: Bydgoszcz, Bydgoszcz II, Jelenia Góra, Koszalin, Kwidzyn, Opole, Poznań, Poznań II, Prudnik, Cieszyn, Rybnik, Słupsk, Sopot, Stargard, Wałbrzych, Włocławek, Wrocław, Wrocław II, Zielona Góra, Żary

Turniej żeński: Aleksandrów Łódzki, Brzeg, Bydgoszcz II, Gdańsk, Gniezno, Gorzów Wlkp., Koszalin, Ksawerów, Łódź, Ostrów Wlkp., Poznań, Poznań II, Swarzędz, Szczecin, Włocławek, Wrocław

Oto drużyny, które zagrają w Białej Podlaskiej (szczegółowy terminarz wkrótce TUTAJ):

Turniej męski: Białystok, Przemyśl, Dąbrowa Górnicza, Gdynia, Gliwice, Katowice, Kielce, Kraków, Kraków II, Lublin, Mrągowo, Radom, Tychy, Warszawa Bielany, Warszawa Ochota, Warszawa Śródmieście

Turniej żeński: Bochnia, Gdynia, Gdynia II, Katowice, Kraków, Lublin, Nowy Sącz, Olsztyn, Skierniewice, Sokołów Podlaski, Wołomin, Żyrardów

W cyklu turniejów KOSSM 3X3 Czelendż by Fundacja LOTTO udział biorą wszystkie ośrodki zrzeszone w programie Koszykarskich Ośrodków Szkolenia Sportowego Młodzieży. Czteroosobowe drużyny rywalizują w dwudniowych turniejach prowadzonych zgodnie z zasadami i formułą turniejów FIBA 3×3.



Finansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki KOSSM to specjalistyczne szkolenie przeznaczone dla najzdolniejszych w naszym kraju. Podopieczni wszystkich ośrodków każdego tygodnia zapewnione mają trzy treningi koszykarskie, trzy treningi z zakresu rozwoju motorycznego, a dodatkowo zawodnicy raz w tygodniu mają zapewnioną odnowę biologiczną i są pod stałą opieką fizjoterapeuty. W każdym ośrodku zatrudnionych jest trzech specjalistów: od koszykówki, motoryki oraz fizjoterapii. Każdy z uczestników programu jest stale monitorowany. Wszystkie zawodniczki oraz zawodnicy poddawani są bardzo wymagającym badaniom motorycznym i testom koszykarskim, które wyznaczył Polski Związek Koszykówki dla osiągania jak najlepszych wyników.