Radosław Kaczmarski

LOTTO 3x3 Liga kobiet 24/25: Podział na grupy w I turnieju

Drużyny zostały podzielone na cztery grupy, po trzy drużyny w każdej. W grupach obowiązuje system „każdy z każdym”, z czego dwa najlepsze zespoły z grup awansują do ćwierćfinałów. Ćwierćfinały rozgrywane będą systemem pucharowym, a ich zwycięzcy awansują bezpośrednio do turnieju finałowego LOTTO 3x3 LIGI. Podział na grupy został przeprowadzony w oparciu o wyniki LOTTO 3x3 Ligi z poprzedniego sezonu. W rozgrywkach udział weźmie 10 drużyn zgłoszonych do OBLK w sezonie 2024/25, drużyna LOTTO U23 oraz jeden zespół, który otrzyma dzika kartę.

Oto podział na grupy w I turnieju LOTTO 3x3 Ligi Kobiet w sezonie 2024/25:

Grupa A: SKK Polonia Warszawa, Enea AZS Politechnika Poznań, KGHM BC Polkowice

Grupa B: MB Zagłębie Sosnowiec, PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp., Polski Cukier AZS UMCS Lublin

Grupa C: KS Basket Bydgoszcz Ekstraklasa sp. z o.o., Energa Polski Cukier Toruń, 1KS Ślęza Wrocław

Grupa D: VBW Gdynia, Team Polska U23, Dzika Karta



Podobnie jak w poprzednich edycjach w LOTTO 3x3 Lidze kobiet 2024/25 odbędą się trzy turnieje, w następujących terminach:

I turniej kwalifikacyjny (6 września 2024 r.)

Udział weźmie 12 drużyn podzielonych na cztery grupy. Po dwie najlepsze drużyny z każdej z grup zagrają w ćwierćfinale. Zwycięzcy ćwierćfinałów awansują do turnieju finałowego

II turniej kwalifikacyjny (pierwsza połowa 2025 roku)

Turniej zostanie rozegrany z udziałem ośmiu zespołów, które nie uzyskały awansu do turnieju finałowego bezpośrednio z I turnieju. Zespoły zostaną podzielone na dwie grupy w oparciu o wyniki I turnieju LOTTO 3x3 Ligi w sezonie 2024/25. Cztery najlepsze zespoły z II turnieju awansują do turnieju finałowego.

Turniej finałowy (pierwsza połowa 2025 roku)

Turniej finałowy zostanie rozegrany z udziałem ośmiu zespołów, tj. czterech najlepszych drużyn z I turnieju kwalifikacyjnego i czterech z II turnieju kwalifikacyjnego. Turniej rozegrany zostanie systemem pucharowym. Pary zespołów zostaną stworzone wg schematu:

- 1. zespół z I turnieju zagra z 4. zespołem II turnieju,

- 4. zespół z I turnieju zagra z 1. zespołem II turniej,

- zespoły z pozycji 2. i 3. z obu turniejów zagrają miedzy sobą, wg tego samego schematu.

W ostatniej edycji LOTTO 3x3 Ligi kobiet wygrała SKK Polonia Warszawa, która w finale pokonała MB Zagłębie Sosnowiec, 21:16. Trzecie miejsce zajął KS 25 Basket Bydgoszcz, który pokonał VBW Arka Gdynia 19:17.

W koszykówkę 3x3 gramy na specjalnej nawierzchni o wymiarach 15x11 metrów. Na parkiecie występują dwie trzyosobowe drużyny, które mogą korzystać z dodatkowego rezerwowego. Kolejna różnica to liczba zdobywanych punktów - jeden lub dwa (w przeciwieństwie do dwóch i trzech w “tradycyjnym” baskecie). Każda akcja może trwać maksymalnie 12 sekund. Mecz kończy się, gdy jeden z zespołów zdobędzie 21 punktów lub upłynie czas 10 minut.

Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, ma w swoim portfolio m.in. gry liczbowe i loterie pieniężne. Produkty te są dostępne w ponad 21 tys. punktów sprzedaży w całej Polsce, a także online na platformie lotto.pl oraz w aplikacji mobilnej. Spółka jest jednym z najważniejszych filarów finansowania polskiego sportu i kultury narodowej. Dzięki swoim klientom od 1994 roku przekazała na te dwie ważne dziedziny życia społecznego ponad 17,7 mld zł