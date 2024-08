Lukasz Czuku

ME 3x3: Polki awansowały do półfinału!

Biało-czerwone przeszły jak burza przez fazę grupową. Początek pierwszego spotkania z Rumunią nie był łatwy i dość długo wynik utrzymywał się w okolicach remisu. Druga część tego meczu potoczyła się jednak po myśli polskiego zespołu. Polki występujące po raz pierwszy w takim składzie (Klaudia Gertchen, Anna Pawłowska, Weronika Telenga, Aleksandra Zięmborska) z każdą minutą rozumiały się coraz lepiej na boisku i miało to przełożenie na wynik. Ostatecznie zwyciężyły 17:9. Drugie grupowe spotkanie to popis polskiej drużyny. Grała ona z aktualnymi mistrzyniami olimpijskimi (w nieco odmienionym składzie) - Niemkami. Od początku Polki kontrolowały przebieg wydarzeń i pilnowały by rywalki nie wyszły na prowadzenie. Ważne rzuty dwupunktowe Anny Pawłowskiej, Aleksandry Zięmborskiej i Klaudii Gertchen pozwoliły odskoczyć na kilka punktów. W końcówce Niemki skapitulowały i pozwoliły Annie Pawłowskiej zamknąć spotkanie przy stanie 21:14.

W ćwierćfinale biało-czerwone zagrały z Łotyszkami, które zaskoczyły już Węgierki i postraszyły Holenderki. Również nasza ekipa miała problem z tym rywalem. Przez długi czas utrzymywał się remis, Łotwa parokrotnie wychodziła na jednopunktowe prowadzenie. Polski zespół był jednak bardziej zdeterminowany i mądrze rozegrał końcówkę spotkania, dzięki czemu cieszył się z wygranej 19:17 i awansu do półfinału.

W meczu o finał Polska zagra przeciwko Hiszpanii - w niedzielę o 12:25.

EDYTA KORYZNA - TRENER REPREZENTACJI POLSKI

KLAUDIA GERTCHEN