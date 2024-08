Rusza sprzedaż biletów na FIBA EuroBasket 2025 w Katowicach

BILETY NA FIBA EUROBASKET 2025 NA EBILET.PL

Koszykarska reprezentacja Polski, czyli czwarta drużyna ostatnich mistrzostw Europy, fazę grupową FIBA EuroBasket 2025 rozegra przed własną publicznością! Historyczna i pełna wielkich sportowych wspomnień hala Spodek w Katowicach będzie gościła najlepszych zawodników na Starym Kontynencie od 28 sierpnia od 4 września 2025 roku. To świetna okazja, aby na żywo kibicować Biało-Czerwonym na wielkiej imprezie!

- EuroBasket w Katowicach rozpocznie się niemal dokładnie za rok! Biało-Czerwoni co prawda nie znają jeszcze swoich rywali, ale jedno jest pewne - będą to zespoły z najwyższej półki. Warto już teraz zarezerwować bilety i zapewnić sobie udział w tym wspaniałym święcie koszykówki. Kadra potrzebuje wsparcia naszych wspaniałych kibiców - jestem przekonany, że hala Spodek będzie wypełniona po brzegi - powiedział Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiego Związku Koszykówki i Polskiego Komitetu Olimpijskiego.



Obecnie trwają kwalifikacje do FIBA EuroBasket 2025 - wszystkich uczestników turnieju poznamy w lutym przyszłego roku. Później 24 drużyny zostaną podzielone na cztery grupy po sześć zespołów. Druga tura sprzedaży biletów rozpocznie się na przełomie marca i kwietnia 2025.



Spotkania z udziałem reprezentacji Polski w hali Spodek w Katowicach będą rozgrywane 28, 30 i 31 sierpnia oraz 2 i 4 września 2025 roku. Wszystkie będą rozpoczynać się pomiędzy godz. 20 a 21. Dokładna godzina rozpoczęcia spotkań - ze względu na uwarunkowania telewizyjne - będzie ustalona w późniejszym terminie.

BILETY NA FIBA EUROBASKET 2025 NA EBILET.PL





Ceny biletów na pojedyncze spotkania z udziałem reprezentacji Polski:



VIP - 499 PLN

1. kategoria - 249 PLN

2. kategoria - 199 PLN

3. kategoria - 149 PLN

4. kategoria - 109 PLN

5. kategoria - 79 PLN



Ceny karnetów na wszystkie mecze reprezentacji Polski (opcja “TEAM TICKET POLAND”):



VIP - 2199 PLN

1. kategoria - 1099 PLN

2. kategoria - 899 PLN

3. kategoria - 669 PLN

4. kategoria - 489 PLN

5. kategoria - 349 PLN

*powyższe ceny nie zawierają opłaty serwisowej pobieranej przez eBilet.pl

Obecnie prowadzona jest sprzedaż biletów WYŁĄCZNIE na mecze reprezentacji Polski. Są one dostępne w dwóch formach:

- karnety na wszystkie mecze biało-czerwonych w fazie grupowej EuroBasketu 2025 (Team Ticket Polska) razem dla spotkań Polaków w dniach 28.08.25 + 30.08.25 + 31.08.25 + 02.09.25 + 04.09.25)

- bilety na pojedyncze mecze biało-czerwonych (osobno dla spotkań Polaków w dniach 28.08.25, 30.08.25, 31.08.25, 02.09.25, 04.09.25

Na przełomie marca i kwietnia 2025, po losowaniu grup EuroBasketu 2025, uruchomione zostaną kolejne etapy sprzedaży biletów:

- bilet całodniowy na wszystkie trzy mecze rozgrywane danego dnia w hali Spodek – mecz nr 1, mecz nr 2 i mecz nr 3 (mecz Polaków zawsze będzie meczem nr 3)

- bilet na dwa mecze danego dnia (wyłącznie mecz nr 1 i mecz nr 2, czyli bez meczu z udziałem Polaków)

- karnety na wszystkie mecze danego uczestnika fazy grupowej EuroBasketu 2025 (Team Ticket)

- bilety na miejsce tuż przy parkiecie (courtside seats) osobno dla meczów nr 1 i 2 danego dnia i osobno na mecz Polaków (mecz nr 3)

Katowice w XXI wieku dwukrotnie gościły mistrzostwa Europy w koszykówce. W 2009 roku Spodku rozgrywana była faza finałowa, w której najlepsza okazała się reprezentacja Hiszpanii, pokonując w finale Serbię. Dwa lata później w Katowicach rywalizowały panie. W hali zlokalizowanej przy alei Wojciecha Korfantego rozgrywana była faza grupowa oraz faza zasadnicza mistrzostw Europy 2011. 6 czerwca 1999 roku w Spodku Biało-Czerwone odniosły największy sukces w historii żeńskiej koszykówki zdobywając mistrzostwo Europy.