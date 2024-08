Lukasz Czuku

Polki rozpoczynają MŚ 3x3 U18

Reprezentacja Polski do lat 18 by wyjść z grupy musi zająć jedno z dwóch najwyższych miejsc. W porównaniu do zeszłorocznych mistrzostw, w których Polki w grupie miały same azjatyckie drużyny, tym razem rywalki są dużo bardziej zróżnicowane. W stawce znalazły się przedstawicielki aż czterch kontynentów! To oprócz naszego zespołu Łotwa, Stany Zjednoczone, Nowa Zelandia i Egipt.

Polska ekipa przygotowując się do Mistrzostw Świata rozegrała dwa turnieje w Paryżu (pierwsze i drugie miejsce), a także wzięła udział w serii sparingów. W składzie reprezentacji znalazły się Natalia Chałupka, Magdalena Kloska, Aleksandra Stasiełowicz i Wiktoria Wiklak. Trenerem jest Włodzimierz Augustynowicz, a jego asystentką Anna Wielebnowska. - Będziemy na pewno dobrze przygotowani. Piąte miejsce w zeszłym roku było bardzo dobrym wynikiem, ale chcemy walczyć o jak najwyższe cele i poprawić ten rezultat. Oczywiście to tylko sport, więc trudno przewidywać - przed nami cztery trudne mecze w grupie, podchodzimy do nich z respektem. Później to najważniejsze ćwierćfinałowe spotkanie. Niestety krzyżujemy się z bardzo silną grupą z Węgierkami, Hiszpankami, Francuzkami i Niemkami, więc co by się nie stało, trafimy na szalenie trudnego przeciwnika. Ale przyjechaliśmy tu walczyć o jak najwyższe cele - powiedział trener reprezentacji Polski U18 Włodzimierz Augustynowicz.

MECZE GRUPOWE POLEK

27.08 14:55 Polska - Egipt

27.08 16:35 Polska - Nowa Zelandia

29.08 15:10 Łotwa - Polska

29.08 16:35 USA - Polska