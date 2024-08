AW

Konferencja Licencyjna Trenerów w Białej Podlaskiej już wkrótce

Od piątku 6 września w Białej Podlaskiej odbędzie się Konferencja Licencyjna Trenerów koszykówki, w której udział uprawnia do otrzymania licencji okresowej na sezon 2024/2025 bez dodatkowej opłaty. Wśród wykładowców znaleźli się m.in. Philip Mestdagh i Piotr Renkiel.

Miejsce konferencji: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Filia w Białej Podlaskiej, Akademicka 2, 21-500 Biała Podlaska

6 września 2024 (piątek)

godz. 11.00-12:50 Rozdanie pakietów uczestnika

godz. 13:00 Obiad

godz. 14.00-14.10 Rozpoczęcie konferencji

godz. 14.10-15.20 AULA Scouting w kontekście przygotowania zespołu do meczu (M. Popiołek)

godz. 15.40-17.10 Offense. Reading the game - part 1. (P.Mestdagh)

godz. 17.20-18.50 Offense. Reading the game - part 1. (P.Mestdagh)

godz. 19.30 Grill

7 września 2024 (sobota)

godz. 08.30 Śniadanie

godz. 09.30-11.00 Wykorzystanie scoutingu meczowego w procesie planowania mikrocyklu

treningowego - okres startowy (M. Popiołek)

godz. 11.15-12.45 Decyzyjność w procesie szkolenia młodych zawodników i zawodniczek na

przykładzie koszykówki 3x3. (P. Renkiel)

godz. 13.00 Obiad