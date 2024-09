Radosław Kaczmarski

Inauguracja nowego sezonu KOSSM w Gnieźnie

W pierwszej stolicy Polski prowadzone były szkolenia dla trenerów koszykówki, motoryki oraz samych koszykarek i koszykarzy. W programie znalazły się m.in. spotkania z psychologiem, panel dotyczący oceny ośrodków, dyskusja nad kierunkiem pracy w ośrodkach KOSSM, wizualizacja testów koszykarskich i motorycznych z udziałem koordynatorów koszykówki, motoryki KOSSM oraz przedstawicielami Wydziału Szkolenia Polskiego Związku Koszykówki.



Zarówno trenerzy koszykówki jak i motoryki oraz wszyscy koszykarze i koszykarki biorące udział w turnieju byli uczestnikami szkolenia z zakresu standardów ochrony małoletnich. Opracowanie Standardów Ochrony Małoletnich to realizacja obowiązku wdrożenia i stosowania uniwersalnych zasad oraz procedur, które będą pomocne w realizacji tego zadania zarówno przez PZKOSZ jak i inne zrzeszone w nim podmioty.



Do grona wykładowców należeli m.in Joanna Sajnog, Tomasz Niedbalski, Michal Gulan, Paweł Oracz i Bartosz Pasternak

Nie zabrakło także specjalnych treningów dla wszystkich uczestników turnieju, które przeprowadził Kacper „Kacpa” Lachowicz – trener koszykówki, motywator dbający o to, by poprzez koszykówkę zachęcić dzieci i młodzież do aktywnego trybu życia, poszukiwania pasji i dbania o własny rozwój.

GALERIA ZDJĘĆ

W dniach 31.08-1.09 rozegrany zostanie turniej KOSSM 3X3 Czelendż by Fundacja LOTTO w kategorii dziewcząt oraz chłopców. Transmisje spotkań można oglądać na kanale YouTube Młode Asy Parkietów.