Pierwszy turniej LOTTO 3x3 Ligi za nami!

Wielkie emocje w Sosnowcu! Faza ćwierćfinałowa - którą na trybunach w Parku Sieleckim oglądał komplet publiczności - nie zawiodła. Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia wygrała co prawda dość łatwo, ale Legia LOTTO 3x3 Warszawa i MKS LOTTO 3x3 Dąbrowa Górnicza musiały już o swoje miejsce w półfinale twardo powalczyć. Najbardziej wyrównana była rywalizacja ekipy KK Włocławek 3x3 z debiutującym w rozgrywkach Górnikiem Zamek Książ Wałbrzych. Ostatecznie drużyna z duetem Rduch - Pawłowski w składzie grała dalej. Warto podkreślić, że te cztery zwycięskie drużyny zapewniły sobie udział w przyszłorocznym turnieju finałowym LOTTO 3x3 Ligi.

W późniejszych półfinałach zespół z Gdyni okazał się lepszy od Legii LOTTO 3x3 Warszawa, a KK Włocławek 3x3 pokonał MKS LOTTO 3x3 Dąbrowa Górnicza. Finał pierwszego turnieju kwalifikacyjnego w Sosnowcu toczył się pod dyktando Krajowej Grupy Spożywczej Arki, która zrewanżowała się za porażkę w fazie grupowej - zwyciężyła 17:13.

- Spodziewaliśmy się tego, że cała drabinka może ułożyć się tak, że ponownie zmierzymy się z drużyną z Włocławka. W meczu w fazie grupowej rywale mieli niesamowitą skuteczność rzutów z dystansu. Szymon Rduch przecież rozpoczął tamto spotkanie od czterech dwójek z rzędu! Łącznie w 10 minut trafili osiem razy, w takim przypadku bardzo ciężko nawiązać rywalizację. W finale było odwrotnie, to my mieliśmy lepszą skuteczność, a oni nie mogli znaleźć drogi do kosza z dystansu. To był mecz do ostatniej sekundy, bardzo wyrównany. Znamy się jak łyse konie, mam ogromny szacunek do tych zawodników. Cieszymy się, że mogliśmy z nimi zagrać w finale - powiedział Przemysław Zamojski.

Zwycięzcy z rąk Prezydenta Sosnowca, Arkadiusza Chęcińskiego oraz Prezesa Polskiej Ligi Koszykówki, Łukasza Koszarka otrzymali wysokiej klasy zegarki marki Aerowatch.

- Po tym turnieju LOTTO 3x3 Ligi widać, że cała dyscyplina bardzo szybko rośnie i jest coraz więcej zawodników chętnych, aby się pojawić na tego typu imprezie. To bardzo cieszy, poziom stale idzie w górę. Nie możemy narzekać na zainteresowanie. Nowi zawodnicy to radość i dowód na to, że koszykówka 3x3 się rozwija - podkreślał Zamojski.

Drugi turniej kwalifikacyjny, a także turniej finałowy LOTTO 3x3 Ligi zostanie rozegrany w pierwszej połowie 2025 r.

Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia: Przemysław Zamojski, Wiktor Sewioł, Grzegorz Kamiński, Mateusz Stawiak

KK Włocławek 3x3: Szymon Rduch, Paweł Pawłowski, Marcin Zarzeczny, Kacper Ponitka

MKS LOTTO 3x3 Dąbrowa Górnicza: Wojciech Leszczyński, Maksymilian Szefler, Brajan Płatek, Krystian Zawadzki

Legia LOTTO 3x3 Warszawa: Arkadiusz Kobus, Michał Wojtyński, Krystian Koźluk, Tomasz Rudko

Wyniki sobotnich spotkań LOTTO 3x3 Ligi:

PGE Spójnia Stargard - Górnik Zamek Książ Wałbrzych 21:19

WKS Śląsk Wrocław - Dziki Warszawa 09:22

Legia LOTTO 3x3 Warszawa - AuRoom Zastal 3x3 Zielona Góra 22:08

Trefl 3x3 Sopot - Arriva Polski Cukier Toruń 15:21

KK Włocławek 3x3 - Polski Cukier Start Lublin 21:04

Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia - GTK Usługi Transportowe Walicki Gliwice 21:11

MKS LOTTO 3x3 Dąbrowa Górnicza - King Szczecin 17:14

Stal Ostrów Wlkp. - Energa Icon Sea Czarni Słupsk 22:16

Górnik Zamek Książ Wałbrzych - Dziki Warszawa 21:15

PGE Spójnia Stargard - WKS Śląsk Wrocław 19:22

AuRoom Zastal 3x3 Zielona Góra - Arriva Polski Cukier Toruń 18:13

Legia LOTTO 3x3 Warszawa - Trefl 3x3 Sopot 19:13

Polski Cukier Start Lublin - GTK Usługi Transportowe Walicki Gliwice 11:21

KK Włocławek 3x3 - Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 21:12

King Szczecin - Energa Icon Sea Czarni Słupsk 21:12

MKS LOTTO 3x3 Dąbrowa Górnicza - Stal Ostrów Wlkp. 15:21

Wyniki drugiego dnia fazy grupowej:

WKS Śląsk Wrocław - Górnik Zamek Książ Wałbrzych 08:21

Dziki Warszawa - PGE Spójnia Stargard 18:19

Trefl 3x3 Sopot - AuRoom Zastal 3x3 Zielona Góra 18:17

Arriva Polski Cukier Toruń - Legia LOTTO 3x3 Warszawa 21:12

Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia - Polski Cukier Start Lublin 21:08

GTK Usługi Transportowe Walicki Gliwice - KK Włocławek 3x3 12:21

Stal Ostrów Wlkp. - King Szczecin 19:17

Energa Icon Sea Czarni Słupsk - MKS LOTTO 3x3 Dąbrowa Górnicza 15:21

ĆWIERĆFINAŁY (o awans do turnieju finałowego)

PGE Spójnia Stargard - Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 11:22

Stal Ostrów Wielkopolski - Legia LOTTO 3x3 Warszawa 16:21

Arriva Polski Cukier Toruń - MKS LOTTO 3x3 Dąbrowa Górnicza 16:20

KK Włocławek 3x3 - Górnik Zamek Książ Wałbrzych 19:18

PÓŁFINAŁY

Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia - Legia LOTTO 3x3 Warszawa 19:13

MKS LOTTO 3x3 Dąbrowa Górnicza - KK Włocławek 3x3 13:21

FINAŁ

Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia - KK Włocławek 3x3 17:13

W koszykówkę 3x3 gramy na specjalnej nawierzchni o wymiarach 15x11 metrów. Na parkiecie występują dwie trzyosobowe drużyny, które mogą korzystać z dodatkowego rezerwowego. W przeciwieństwie do tradycyjnego basketu, w koszykówce 3x3 zdobywa się jeden lub dwa punkty, podczas gdy w 5x5 dwa i trzy. Każda akcja może trwać maksymalnie 12 sekund. Mecz kończy się, gdy jeden z zespołów zdobędzie 21 punktów lub upłynie czas 10 minut.

Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, ma w swoim portfolio m.in. gry liczbowe i loterie pieniężne. Produkty te są dostępne w ponad 22 tys. punktów sprzedaży w całej Polsce, a także online na platformie lotto.pl oraz w aplikacji mobilnej. Spółka jest jednym z najważniejszych filarów finansowania polskiego sportu i kultury narodowej. Dzięki swoim klientom w latach 1994-2021 przekazała na te dwie ważne dziedziny życia społecznego ponad 17,7 mld zł.