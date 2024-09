Radosław Kaczmarski

Team Polska U23 najlepszy w Sosnowcu!

Team Polska U23 to reprezentacja Polski do lat 23, która aktualnie przygotowuje się do Mistrzostw Świata U23 w Mongolii zaplanowanych na dni 11-15 września. W Sosnowcu biało-czerwone wystąpiły w składzie: Marta Stawicka, Julia Bazan, Aleksandra Pszczolarska i Klaudia Wnorowska.

Rywalizacja rozpoczęła się o godz. 10:45. Dwanaście drużyn podzielono na cztery trzyzespołowe grupy spośród których po dwie najlepsze awansowały do ćwierćfinałów. Fazę grupową bez porażki przebrnęły SKK Polonia Warszawa, KS Basket Bydgoszcz, Zagłębie Sosnowiec i Team Polska U23. Jak się później okazało, ten sam zestaw drużyn pokonał swoich rywali w ćwierćfinałach, co było tożsame z awansem do przyszłorocznego turnieju finałowego LOTTO 3x3 Ligi kobiet. W finale piątkowej rywalizacji Team Polska U23 pokonał KS Basket Bydgoszcz, 17:8.

Końcowa kolejność I turnieju LOTTO 3x3 Ligi (sezon 2024/25, 6.09.2024, Sosnowiec, Park Sielecki):

1. Team Polska U23 – awans do turnieju finałowego

(Aleksandra Pszczolarska, Julia Bazan, Klaudia Wnorowska, Marta Stawicka)

2. KS Basket Bydgoszcz - awans do turnieju finałowego

(Alicja Maławy, Marta Wieczyńska, Wiktoria Keller, Wiktoria Sobiech)

3. SKK Polonia Warszawa - awans do turnieju finałowego

(Barbara Lubaszka, Bożena Puter, Katsiaryna Lagutkowa, Marzena Marciniak)

4. Zagłębie Sosnowiec - awans do turnieju finałowego

(Alicja Jarząb, Aleksandra Kuczyńska, Aleksandra Rok, Kamila Borkowska)

5. Energa Polski Cukier Toruń

6. Enea AZS Politechnika Poznań

7. ISETIA SK Store

8. AZS UMCS Lublin

9. 1KS Ślęza Wrocław

10. PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp.

11. VBW Gdynia

12. KGHM BC Polkowice

System rozgrywek LOTTO 3x3 Ligi kobiet:

I turniej kwalifikacyjny (6 września 2024 r.)

Udział wzięło 12 drużyn podzielonych na cztery grupy. Zwycięzcy ćwierćfinałów awansowali do turnieju finałowego: Team Polska U23, KS Basket Bydgoszcz, Zagłębie Sosnowiec oraz SKK Polonia Warszawa

II turniej kwalifikacyjny (pierwsza połowa 2025 roku)

Turniej zostanie rozegrany z udziałem ośmiu zespołów, które nie uzyskały awansu do turnieju finałowego bezpośrednio z I turnieju. Zespoły zostaną podzielone na dwie grupy w oparciu o wyniki I turnieju LOTTO 3x3 Ligi w sezonie 2024/25. Cztery najlepsze zespoły z II turnieju awansują do turnieju finałowego.

Turniej finałowy (pierwsza połowa 2025 roku)

Turniej finałowy zostanie rozegrany z udziałem ośmiu zespołów, tj. czterech najlepszych drużyn z I turnieju kwalifikacyjnego i czterech z II turnieju kwalifikacyjnego. Turniej rozegrany zostanie systemem pucharowym. Pary zespołów zostaną stworzone wg schematu:

- 1. zespół z I turnieju zagra z 4. zespołem II turnieju,

- 4. zespół z I turnieju zagra z 1. zespołem II turniej,

- zespoły z pozycji 2. i 3. z obu turniejów zagrają miedzy sobą, wg tego samego schematu.

W ostatniej edycji LOTTO 3x3 Ligi kobiet wygrała SKK Polonia Warszawa, która w finale pokonała MB Zagłębie Sosnowiec, 21:16. Trzecie miejsce zajął KS 25 Basket Bydgoszcz, który pokonał VBW Arka Gdynia 19:17.

W koszykówkę 3x3 gramy na specjalnej nawierzchni o wymiarach 15x11 metrów. Na parkiecie występują dwie trzyosobowe drużyny, które mogą korzystać z dodatkowego rezerwowego. Kolejna różnica to liczba zdobywanych punktów - jeden lub dwa (w przeciwieństwie do dwóch i trzech w “tradycyjnym” baskecie). Każda akcja może trwać maksymalnie 12 sekund. Mecz kończy się, gdy jeden z zespołów zdobędzie 21 punktów lub upłynie czas 10 minut.

Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, ma w swoim portfolio m.in. gry liczbowe i loterie pieniężne. Produkty te są dostępne w ponad 21 tys. punktów sprzedaży w całej Polsce, a także online na platformie lotto.pl oraz w aplikacji mobilnej. Spółka jest jednym z najważniejszych filarów finansowania polskiego sportu i kultury narodowej. Dzięki swoim klientom od 1994 roku przekazała na te dwie ważne dziedziny życia społecznego ponad 17,7 mld zł