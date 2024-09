Kup bilet na Pekao S.A. Superpuchar Polski!

Radosław Kaczmarski

To będzie niesamowita inauguracja sezonu koszykarskiego 2024/2025! Po raz pierwszy w historii w rywalizacji o Pekao S.A Superpuchar Polski wezmą udział cztery drużyny. Teraz nie będą to tylko zwycięzca Pekao S.A. Pucharu Polski (Legia Warszawa) i mistrz Polski (Trefl Sopot), ale także pozostali medaliści ORLEN Basket Ligi (King Szczecin i WKS Śląsk Wrocław). W Hali Radomskiego Centrum Sportu zobaczymy więc trzy mecze: dwa półfinały oraz finał o trofeum im. Adama Wójcika.

- W weekend poprzedzający start ORLEN Basket Ligi czeka nas świetnie obsadzony turniej o Pekao S.A. Superpuchar Polski! Od tego roku wprowadzamy nową formułę, wzorowaną na najlepszych ligach europejskich. W sobotnich półfinałach zobaczymy rewanż za ostatni finał rozgrywek - starcie Trefla z Kingiem - oraz koszykarski klasyk: spotkanie Legii z WKS Śląskiem. W niedzielę zwycięzcy powalczą o prestiżowe trofeum im. Adama Wójcika. Już teraz zapraszamy do hali Radomskiego Centrum Sportu. To będzie wielkie koszykarskie święto! - powiedział Łukasz Koszarek, Prezes Polskiej Ligi Koszykówki SA.

Na parkiecie pojawią się reprezentanci Polski (m. in. Jarosław Zyskowski, Aleksander Dziewa i Andrzej Pluta) oraz nowe zagraniczne gwiazdy klubów ORLEN Basket Ligi (w tym zawodnicy z przeszłością w NBA). To gwarantuje wysoki poziom sportowy i spore emocje!

TERMINARZ PEKAO S.A. SUPERPUCHARU POLSKI

28 września

15:30 Trefl Sopot - King Szczecin

18:30 Legia Warszawa - WKS Śląsk Wrocław

29 września

17:30 mecz finałowy o trofeum im. Adama Wójcika

Bilety dostępne są na eBilet.pl w cenie 30 zł (15 zł ulgowy) i 20 zł (10 zł uglowy). Ceny nie zawierają opłaty serwisowej pobieranej przez eBilet.pl

Dotychczas Pekao S.A. Superpuchar Polski był rozgrywany w formie jednego meczu pomiędzy mistrzem ORLEN Basket Ligi a zdobywcą Pekao S.A. Pucharu Polski - po raz pierwszy takie spotkanie odbyło się w 1999 roku we Wrocławiu. O Superpuchar rywalizowano już także w Radomiu - w 2015 roku w hali MOSiR wygrała wtedy ekipa z Zielonej Góry. W zeszłym roku w Sosnowcu King Szczecin pokonał Trefla Sopot 92:90, a MVP został wybrany Kacper Borowski.

Puchar im. Adama Wójcika składa się z pięciu ramion symbolizujących pięciu zawodników na boisku oraz korony, która jest nawiązaniem do historycznego wyczynu śp. Adama Wójcika - jako pierwszy w historii zawodnik Polskiej Ligi Koszykówki przekroczył granicę 10 tysięcy punktów. Piłka znajduje się w sercu pucharu, dla podkreślenia znaczenia koszykówki w jego życiu. Trofeum jest wykonane ręcznie ze stali, pokryte mosiądz patyną, polerowane, osadzone na granitowej podstawie. Zostało przygotowane na specjalne zamówienie, zgodnie z projektem zaakceptowanym przez żonę śp. Adama Wójcika.

