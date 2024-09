Radosław Kaczmarski

Dołącz do Lig Akademickich AZS

Trzy miesiące, pięć dyscyplin i jeden wielki finał – tak oto zapowiadają się Ligi Akademickie AZS, która ruszą w październiku. Choć w tych rozgrywkach jeszcze nie ma draftu, to nabory startują 5 września. Weź udział!

Razem z nowym rokiem akademickim rusza projekt skierowany do sportowców-studentów. Ligi Akademickie AZS mają być wzmocnieniem obecnych rozgrywek oraz promocją sportu akademickiego, także wśród maturzystów. Uczelniana rywalizacja zachęcać ma do prowadzenia treningów i budowy zespołów, a także łączenia sportu na wysokim poziomie z edukacją.

Drużyny zmierzą się w piłce siatkowej, koszykówce, piłce ręcznej, hokeju oraz pływaniu. Na początek prowadzone są nabory w trzech pierwszych dyscyplinach. Rozgrywki eliminacyjne w grupach sześciozespołowych toczyć będą się w strefach, a ich podział zależeć będzie od zgłoszeń. Do turnieju Final Four rozgrywanego w Krakowie awansują zwycięzcy grup.

– Po koniec poprzedniego roku akademickiego przeprowadziliśmy rozeznanie, kto będzie zainteresowany udziałem. Mamy wstępne deklaracje i na ich podstawie założyliśmy liczby drużyn w poszczególnych dyscyplinach. Pod koniec grudnia w Krakowie chcemy rozegrać turniej finałowy w każdej dyscyplinie. To może być naprawdę duże wydarzenie i uważam, że warto być jego częścią. Chcemy stworzyć ciekawy produkt w postaci Lig Akademickich AZS, który będzie nowym krokiem w naszej rywalizacji akademickiej – mówi Artur Słomka, koordynator projektu.

W Ligach Akademickich AZS występować mogą zawodnicy i zawodniczki w wieku od 18 do 25 lat. Warunkiem uczestnictwa będzie opłacenie składki członkowskiej AZS w bieżącym roku akademickim oraz zaświadczenie potwierdzające status studenta uczelni, przy której działa dany klub AZS (ewentualnie zaświadczenie ze szkoły potwierdzające status ucznia), a także badania lekarskie poświadczone przez lekarza medycyny sportowej.

Na uczestników lig czeka szereg świadczeń zaczynając od wynagrodzenia dla trenera i II trenera po ufundowanie dwóch kompletów strojów meczowych i dresów sportowych a także sprzętu sportowego. Nie zabraknie jednak też obowiązków jak prowadzenie minimum dwóch treningów w tygodniu. Udział w turniejach jest bezpłatny. Warto się spieszyć, bo liczba drużyn jest ograniczona. Aby dokonać zgłoszenia, należy uzupełnić formularz dostępny TUTAJ oraz przesłać na adres ligi.akademickie@azs.pl uzupełniony i podpisany plik – 2024_ligi_zgłoszenie_klubu.

– Bardzo chciałbym, żeby ten projekt był kontynuowany w przyszłości i nie trwał trzy miesiące, ale prowadzony był przez większość roku akademickiego. To pozwoli na stałą pracę w sekcjach i uczelniach w całej Polsce. Nie w każdym środowisku ligi rozgrywane są w sposób ciągły z racji małej liczby drużyn. Dlatego to jest okazja, żeby praca była prowadzona w sposób stały, a nie jedynie pod najważniejszy turniej. To pozwala tworzyć nowe grupy, szerokie składy i rozwijać sport w klubach oraz na uczelniach – dodaje Artur Słomka.

Liga Akademicka AZS w hokeja ma być jednocześnie okazją do wyłonienia Akademickiej Reprezentacji Polski na Zimową Uniwersjadę w 2025 roku, która odbędzie się w Turynie. Zmagania pływackie także mają formułę drużynową i będą kontynuacją Akademickiego Pucharu Polski – AZS Swimming Cup.

Organizatorem zawodów jest Akademicki Związek Sportowy. Projekt Lig Akademickich AZS współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Ligi Akademickie AZS 2024 – terminarz:

Eliminacje:

25-27.10.2024 lub 8-10.11.2024 – I turniej eliminacyjny

29.11-1.12.2024 lub 6-8.12.2024 – II turniej eliminacyjny

Turniej finałowy

20-22 grudnia 2024 – Final Four