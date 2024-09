Radosław Kaczmarski

Mecz o Pekao S.A. Superpuchar Polski kobiet 2 października w Poznaniu

- Kilka dni przed rozpoczęciem rywalizacji w Orlen Basket Lidze Kobiet, czeka nas pasjonująca rywalizacja w Pekao S.A. Superpucharze Polski. Będzie nim starcie drużyn z Polkowic oraz Lublina, które wystąpią w tym sezonie także na europejskich parkietach. A jak przypomnimy sobie rywalizację między tymi zespołami, to zawsze elektryzowała ona wszystkich sympatyków żeńskiej koszykówki w Polsce. Zapraszam wszystkich kibiców na to wielkie koszykarskie święto do Poznania – mówi Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiego Związku Koszykówki oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

KGHM BC Polkowice jako jedyna drużyna #ORLENBasketLigaKobiet wystąpi w tym sezonie w Eurolidze, a zespół kolejny sezon prowadzić będzie trener reprezentacji Polski Karol Kowalewski. W składzie zaszły znaczne zmiany, a jedną z nich jest pozyskanie Rennie Davis! Oprócz Amerykanki w drużynie z Dolnego Śląska występować będą m.in. doświadczone zawodniczki, jak Emma Cannon, Marie Jaspersen, Weronika Gajda czy też Amanda Bazoukou.

Jeśli chodzi o Polski Cukier AZS UMCS Lublin, to trener Krzysztof Szewczyk sięgnął po sprawdzone koszykarki i również dokonał dość dużych ruchów transferowych. Do Lublina wróciła m.in. Aleksandra Stanacev, która zapamiętana została ze znakomitego prowadzenia drużyny na parkiecie w drodze po historyczne mistrzostwo Polski. Jest także Laura Miskiniene, Stella Johnson czy też jedna z ważniejszych postaci w ostatnich sezonach w OBLK - Batabe Zempare. Jeśli chodzi o polskie zawodniczki, to są to m.in. MVP meczu o Super Puchar Polski z 2023 roku - Dominika Ullmann oraz Magdalena Szymkiewicz.

- Bardzo się cieszę, że kolejne wydarzenie w żeńskiej koszykówce zagości w Poznaniu. Na pewno na kibiców czeka bardzo ciekawe spotkanie, które będzie dobrym wprowadzeniem do rozgrywek Orlen Basket Ligi Kobiet w sezonie 2024/2025 - mówi Łukasz Zarzycki, Członek Zarządu PZKosz, prezes Wielkopolskiego Związku Koszykówki..

W 2023 roku po trofeum sięgnął Polski Cukier AZS UMCS Lublin, który pokonał 81:77 KGHM BC Polkowice. MVP wygrana została Dominika Ullmann.

