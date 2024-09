Radosław Kaczmarski

Zaproszenie do składania ofert

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla ośrodków SMOK PZKosz, WOK PZKosz oraz KOSSM PZKosz o wymaganiach wskazanych w Załączniku nr 2 do Zaproszenia (dostawa do poszczególnych ośrodków na terenie Polski).

Oferty należy przesłać na adres o.szumelda-krzycka [at] pzkosz.pl oraz pzkosz [at] pzkosz.pl do dnia 03.10.2024 r. do godz. 12:00.



ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2