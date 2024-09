wk

Pekao S.A. Superpuchar Polski dla WKS Śląska Wrocław

Szczecinianie rewelacyjnie weszli w spotkanie finałowe, a m. in. dzięki akcjom Aleksandra Dziewy i Szymona Wójcika prowadzili już 10:0. Dopiero po ponad trzech minutach tę serię przerwał Isaiah Whitehead. Ofensywa Kinga co prawda na chwilę się zatrzymała, ale trwało to krótko - po akcjach Andrzeja Mazurczaka i Tony’ego Meiera różnica wzrosła do 14 punktów. Po 10 minutach było ostatecznie 23:10. W drugiej kwarcie Ajdin Penava i Reggie Lynch starali się zmniejszać straty do rywali. Po późniejszym zagraniu Daniela Gołębiowskiego wrocławianie przegrywali już tylko pięcioma punktami. Sytuację ekipy trenera Arkadiusza Miłoszewskiego ratowały trafienia Mateusza Kostrzewskiego i Tony’ego Meiera. Po akcjach Przemysława Żołnierewicza pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 39:30.

Zaraz na początku trzeciej kwarty kolejne zagrania Andrzeja Mazurczaka i Chada Browna sprawiły, że różnica ponownie wynosiła 13 punktów. King dzięki temu duetowi mógł spokojnie kontrolować wydarzenia na parkiecie. Zespół trenera Miodraga Rajkovicia nie zamierzał się jednak poddawać - po świetnej serii 8:0 i trójce Jeremy’ego Senglina zbliżył się na zaledwie pięć punktów. Ten samym zawodnik później zmniejszył straty do dwóch punktów! Po 30 minutach było więc 58:56. Kolejną część meczu od trójki zaczął Ajdin Penava, a to oznaczało prowadzenie WKS Śląska.

Rywalizacja była teraz bardzo zacięta, a drużyna będąca na prowadzeniu zmieniała się właściwie co rzut. Późniejsze trafienia z dystansu Teyvona Myersa i Andrzeja Mazurczaka sprawiały, że ekipa trenera Arkadiusza Miłoszewskiego znowu uciekała na pięć punktów. Rywale odpowiedzieli małą serią 6:0 - po zagraniu Angela Nuneza znów prowadzili na 80 sekund przed końcem. King walczył do samego końca, a rzut na zwycięstwo miał jeszcze Mazurczak. Nie trafił, a to oznaczało zwycięstwo WKS Śląska 76:75!

Puchar im. Adama Wójcika dla zwycięzców wręczał Łukasz Koszarek, Prezes Polskiej Ligi Koszykówki. Paterę dla finalisty wręczał Mateusz Tyczyński, Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu.