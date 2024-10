Kup bilet na mecz Polska - Estonia we Włocławku!

Reprezentacja Polski kontynuuje zmagania w kwalifikacjach do przyszłorocznego EuroBasketu 2025 - już 21 listopada kadra zagra z Estonią we Włocławku. Właśnie ruszyła sprzedaż biletów na to wydarzenie na eBilet.pl.