informacja prasowa

Sport to szkoła życia - rusza progam Sportowy ORLEN

Sportowy ORLEN to nowy, szeroko zakrojony program przygotowany przez koncern, którego celem jest zachęcenie najmłodszych do aktywnego trybu życia. Do tej pory spółka koncentrowała się na wsparciu mistrzów sportu, z czego nie rezygnuje, jednak jednocześnie zwiększa swoje zaangażowanie w sport dzieci i młodzieży. Sportowy ORLEN to pierwszy z całego cyklu projektów, wpisujący się w nową politykę sponsoringową koncernu.

W pierwszym etapie programu, wsparcie o wartości 10 mln zł trafi do co najmniej 100 podmiotów. W ramach zawartych umów sponsoringowych, lokalne akademie sportowe będą mogły przeznaczyć wynagrodzenie na realizację projektu w ramach programu na m.in. na zakup sprzętu, wynajem obiektów sportowych, organizację turniejów i obozów treningowych, wynagrodzenie kadry trenerskiej i instruktorskiej czy zatrudnienie specjalistów, tj. fizjoterapeutów, dietetyków czy psychologów.

Sponsoring sportowy to partnerstwo z tymi, którzy odnoszą największe sukcesy. A sukces w sporcie to niekoniecznie medal na szyi. Sukces to regularne uprawianie sportu, czerpanie z niego radości, siły i inspiracji. Będziemy wspierać akademie i trenerów, którzy w swoją pasję angażują najmłodszych – powiedział Ireneusz Fąfara, prezes ORLEN S.A. – Chcemy promować sport jako styl życia, zachęcać do niego dzieci i ich rodziców. Dlatego nasz Program sponsoringowy łączymy z kampanią społeczną, pokazującą sport jako źródło uniwersalnych wartości i doświadczeń. Bo sport to szkoła życia.

„Sportowy ORLEN” to element działalności ESG koncernu, który w ten sposób stawia czoło jednemu z największych wyzwań społecznych. Polska plasuje się w niechlubnej czołówce krajów Europy pod względem liczby zwolnień z zajęć wychowania fizycznego. To z kolei przyczynia się do nasilenia problemu występowania chorób cywilizacyjnych wśród dzieci i młodzieży – otyłości, cukrzycy czy zaburzeń psychicznych. Alarmujące dane pokazały wyniki z badania kompetencji ruchowych młodzieży szkolnej pokazujące pogorszenie tych kompetencji na przestrzeni ostatnich lat. Z „Raportu o stanie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w Polsce” z 2022 r. wynika, że mniej niż 20% dzieci i młodzieży w Polsce jest umiarkowanie, bądź intensywnie aktywnych fizycznie przez przynajmniej 60 minut dziennie każdego dnia.

Podstawowymi kryteriami udziału w programie „Sportowy ORLEN” są organizacja regularnych zajęć dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia oraz prowadzenie zorganizowanej działalności nieprzerwanie od przynajmniej 2 lat. Co istotne, w związku z innymi inicjatywami ORLENU dot. wsparcia rozwoju dziecięcej i młodzieżowej piłki nożnej w kraju, takimi jak „Piłkarska Przyszłość z ORLENEM” czy współpraca z Polskim Związkiem Piłki Nożnej (m.in. przy Akademii Młodych Orłów), o udział w programie „Sportowy ORLEN” mogą ubiegać się akademie sportowe prowadzące sekcje we wszystkich dyscyplinach sportowych z wyłączeniem piłki nożnej. W przypadku klubów wielosekcyjnych możliwe jest złożenie wniosku na wsparcie działalności innych sekcji niż piłki nożnej.

Program „Sportowy ORLEN” charakteryzują jasne i przejrzyste kryteria oceny wniosków. Specjalnie premiowane będą organizacje, które prowadzą dodatkowe aktywności dla swoich podopiecznych (obozy sportowe, turnieje czy inspirujące spotkania ze sportowcami), posiadają grupy dla dziewcząt lub planują ich uruchomienie oraz prowadzą zajęcia dla osób z niepełnosprawnościami.

„Sportowy ORLEN” to tylko jeden z filarów Akademii Sportu ORLEN. W ramach tego kompleksowego programu aktywizacji dzieci i młodzieży realizowane są jeszcze inne inicjatywy, takie jak „Piłkarska Przyszłość z ORLENEM”. Koncern jest też partnerem strategicznym programu „Aktywna Szkoła”, który realizuje wspólnie z Ministerstwem Sportu i Turystyki.

Ambasadorami programu „Sportowy ORLEN” i kampanii „Sport to szkoła życia” są: Aleksandra Mirosław, mistrzyni olimpijska i rekordzistka świata we wspinaczce sportowej, Anita Włodarczyk, lekkoatletka, trzykrotna mistrzyni olimpijska w rzucie młotem, Bartosz Kurek, kapitan siatkarskiej reprezentacji Polski, wielokrotny medalista mistrzostw świata i Europy, wicemistrz olimpijski. Jej bohaterami są natomiast uprawiające sport dzieci – Dima (szermierka), Franek (siatkówka) i Nadzieja (wspinaczka).

Więcej informacji o Programie Sportowy ORLEN: www.sportowyorlen.pl