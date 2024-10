AW

Polska reprezentacja narodowa PZKosz ponownie w eFIBA!

Polska reprezentacja ma już doświadczenie na światowej scenie esportowej, co udowodniła w ubiegłym roku, kiedy to zakończyła rozgrywki na 5. miejscu.

Rozgrywki eFIBA, w których bierze udział nasza kadra, to mistrzostwa świata organizowane przez FIBA. Zawody przyciągają najlepszych graczy NBA 2K25 z całego globu.

Konkurencja jest zacięta, ale nasza drużyna pokazała już, że ma potencjał, by walczyć o najwyższe laury. Tegoroczna edycja NBA 2K25 przynosi jeszcze więcej wyzwań i nowości w mechanikach gry, co stanowi dodatkową motywację dla zespołu, by doskonalić swoje umiejętności i zaskakiwać rywali. Każdy mecz to nie tylko szansa na punkty, ale także na budowanie reputacji na światowej scenie esportowej.

Zespół trenuje wspólnie od momentu wydania nowej edycji gry, a wcześniej rozgrywał też mecze w NBA 2K24.

W skład reprezentacji narodowej wchodzi 11 zawodników, a w siódemce meczowej wybranej do podstawowej rywalizacji znaleźli się:

• Tomek Kijek

• Adam Stawiraj

• Kamil Staszewski

• Filip Kręcidło

• Adam Swajda

• Dawid Koźlik

• Dawid Juchniewicz

Pozostali zawodnicy, którzy wspierają kadrę narodową i służą jako wartościowa rezerwa, to: Szymon Eitelthaler, Krzysztof Lech, Marceli Koska, Paweł Buksiński.

Szeroki skład gwarantuje elastyczność w strategii i pozwala dostosowywać styl gry do różnorodnych przeciwników, co może być kluczowe w starciach o wysoką stawkę.

Trzeci sezon eFIBA, zapowiada się bardzo intensywnie.

W tym roku zmieniono system rozgrywek. W pierwszej części sezonu rozegrana zostanie grupa prekwalifikacyjna. Udział w niej biorą 22 zespoły z całej Europy. Szesnaście z nich awansuje do kwalifikacji regionalnych, skąd osiem najlepszych znajdzie się w finale regionu.

Polska reprezentacja znalazła się w grupie 1, gdzie zmierzy się z drużynami z Turcji, Belgii, Albanii, Węgier, Izraela, Chorwacji i Cypru.



Mecze Polaków:

8.10.2024

19:00 Turcja – Polska

20:00 Polska – Chorwacja

21:00 Albania – Polska

22:00 Izrael - Polska

10.10.2024

19:00 Polska – Belgia

20:00 Cypr – Polska

21:00 Polska – Węgry