Kadra esportowa w NBA 2K25 awansuje dalej

Polska reprezentacja koszykarska w esporcie zakończyła fazę przedkwalifikacyjną eFIBA z bilansem 5 zwycięstw i 2 porażek, awansując z trzeciego miejsca do regionalnych kwalifikacji europejskich.

System gry w fazie przedkwalifikacyjnej opierał się na formacie dwumeczu. Każda para zespołów rozgrywała dwa spotkania ze sobą. Końcowy wynik pokazywany był jednak jako jeden rezultat (suma dwumeczu).

Dzięki temu podejściu decydujące znaczenie miała nie tylko wygrana, ale i różnica punktów w obu meczach. Od drużyn wymagało to bardziej przemyślanej taktyki i umiejętności adaptacji między kolejnymi starciami.

Taki format pozwalał też lepiej ocenić przewagę jednej drużyny nad drugą w dłuższej perspektywie rozgrywki.

W dwumeczu z Turcją, trzecim zespołem świata z ubiegłego roku, Polska odniosła jedno zwycięstwo, jednak w ostatecznym bilansie punktowym musieliśmy uznać ich wyższość. Z Chorwacją – drugim zespole w naszej grupie - również podzieliliśmy się zwycięstwami.

Polska pokazała jednak swoją siłę, wygrywając znacząco nad Albanią (196:131) i Izraelem (132:111). Nasi zawodnicy zakończyli fazę grupową na trzeciej pozycji, co gwarantuje im miejsce w kolejnej rundzie. Gdyby liczyć każdy mecz oddzielnie, nasi kadrowicze mogą pochwalić się imponującym bilansem 11 zwycięstw i tylko 3 porażek.

Wśród wyróżniających się graczy należy wymienić Tomasza Kijka, który średnio zdobywał 22,55 punktów na mecz, oraz Filipa Kręcidło, którego 16,42 zbiórek na mecz miało kluczowe znaczenie w obronie. Kolejnym etapem będą kwalifikacje regionalne, gdzie czeka nas rywalizacja o awans do finałów europejskich.

To kolejny rok, w którym nasza kadra narodowa bierze udział w prestiżowych rozgrywkach eFIBA, kontynuując tradycję reprezentowania Polski na międzynarodowej scenie koszykarskiej NBA 2K. W zeszłym roku drużyna zakończyła mistrzostwa na wysokim, piątym miejscu, co daje jej solidną podstawę do dalszej rywalizacji i nadzieje na jeszcze lepsze wyniki w obecnym sezonie.

W składzie polskiej drużyny znajduje się łącznie 11 zawodników, z których siedmiu jest zgłoszonych do meczów turniejowych, tworząc podstawowy zespół, podczas gdy pozostali gracze pełnią rolę rezerwy i wsparcia w strategii zespołowej.

Kwalifikacje regionalne rozpoczynają się 29 października.