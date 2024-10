Skład na listopadowe kwalifikacje kadry kobiet gotowy

Trener reprezentacji kobiet wybrał skład, jaki weźmie udział w zgrupowaniu oraz w meczach kwalifikacyjnych do Mistrzostw Europy, które odbędą się w Sosnowcu. Bilety na to spotkanie dostępne są na eBilet.pl

Już 7 i 10 listopada w Arenie Sosnowiec w ArcelorMittal Park odbędą się dwa mecze kwalifikacyjne do Mistrzostw Europy 2025, gdzie Reprezentacja Polski podejmie kolejno Azerbejdżan oraz obrończynie tytułu najlepszej drużyny na Starym Kontynencie - Belgię.

Wśród wybranej „15” znalazły się m.in. Weronika Gajda, Agnieszka Skobel, Klaudia Gertchen, Weronika Telenga oraz Anna Jakubiuk. Jest także mająca już za sobą oficjalne występy w biało-czerwonych barwach Stephanie Mavunga.

- Skład na mecze z Azerbejdżanem i Belgią krystalizował się już w okresie letnim, a teraz zawodniczki swoimi występami w klubach udowodniły, że na te powołania zasługują. Poznały one już system oraz przepracowały okres letni, w którym rozegraliśmy mecze sparingowe z silnymi rywalami i dobrze się w nim odnajdują. Na tym dzisiaj musimy bazować, ponieważ przed pierwszym meczem odbędziemy maksymalnie cztery treningi, które będą poświęcone utrwaleniu schematów niż budowaniu nowych. Mamy duże oczekiwania w stosunku do siebie i będziemy chcieli to pokazać w tych dwóch najbliższych meczach – mówi trener reprezentacji Polski, Karol Kowalewski.

Skład reprezentacji Polski:

1. Julia Niemojewska

2. Aleksandra Wojtala

3. Anna Pawłowska

4. Weronika Gajda

5. Anna Makurat

6. Agnieszka Skobel

7. Klaudia Gertchen

8. Martyna Pyka

9. Anna Jakubiuk

10. Liliana Banaszak

11. Natalia Kurach

12. Stephanie Mavunga

13. Weronika Telenga

14. Aleksandra Parzeńska

15. Kamila Borkowska

W pierwszym meczu rozegranym na wyjeździe, Polska po znakomitym spotkaniu wygrała z Belgią 67:62. Liderką drużyny była wówczas Stephanie Mavunga, która zapisała na swoim koncie 21 punktów oraz 8 zbiórek. Wygrana Polski była największą niespodzianką pierwszej kolejki kwalifikacyjnej! Kilka dni później w Katowicach, biało-czerwone rozegrały drugie spotkanie z Litwą. Tym razem nie było zwycięstwa, gdyż po emocjonującym spotkaniu i dogrywce lepsze były rywalki.

Ostatni raz na turnieju finałowym Polska zagrała w 2015 roku, gdzie decydujące spotkania odbyły się w Budapeszcie. Polska nie wyszła wówczas z grupy, a jak będzie tym razem? - Nie jest łatwo awansować na Mistrzostwa Europy i myślę, że ten okres 10 lat w pewien sposób nie jest przypadkowy. Marzymy, żeby się tam znaleźć, jednak wiemy, jak trudną grupę mamy. Dzisiaj jednak nikt o tym nie myśli i każdy wierzy w pracę, którą wykonujemy i będziemy wykonywać. Jesteśmy tutaj po to, aby sprawiać niespodzianki i mają one zaprowadzić nas na mistrzostwa Europy – kończy główny szkoleniowiec.

Polska w grupie C rywalizuje z Belgia, Litwą oraz Azerbejdżanem.

1. Litwa 2/0

2. Polska 1/1

3. Belgia 1/1

4. Azerbejdżan 0/2

Do turnieju finałowego zakwalifikują się zwycięzcy ośmiu grup, a także cztery najlepsze drużyny z drugich miejsc.

Terminarz:

7.11.2024 20:30 Polska - Azerbejdżan (Sosnowiec)

10.11.2024 20:30 Polska – Belgia (Sosnowiec)

6.02.2025 Litwa - Polska

9.02.2025 Azerbejdżan - Polska