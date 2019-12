Kuba Skowron

#KoszKadra3x3 U23 na podium w RPA!

W fazie grupowej w grupie B Team 1 Polska 3x3 U23 w składzie (Marcel Kapuściński, Bogdan Izrailewski, Michał Szwedo oraz Sebastian Dąbek, pokonali kolejno Scorpions 15:6, Net Rippers 17:9 oraz Hedgehogs4bra 14:11.

Team 2 Polska 3x3 U23 (Stefan Marchlewski, Kacper Mościcki, Kamil Waniewski, Patryk Piszczatowski) w grupie D wygrał natomiast kolejno z Raptors 22:4, BlueCollar 22:10 oraz Afroballas 22:10.

Komplet zwycięstw obu drużyn, dał bezpośrednie spotkanie półfinałowe – w nim zwycięzcą mogła być tylko jedna drużyna i była nią Team 1 Polska 3x3 U23, która wygrała 21:20.

- Był to bardzo dobrze obsadzony turniej, przyjechali tutaj reprezentanci wielu afrykańskich krajów m.in. z Kongo czy też Nigerii, a nie można także zapominać o bardzo silnej drużynie z Republiki Południowej Afryki. Nasze obie drużyny reprezentacyjne wypadły w całym turnieju bardzo dobrze, w fazie grupowej wygrały wszystkie spotkania co przyczyniło się do bezpośredniego meczu w półfinale. Jak to w takich momentach bywa, wszyscy bardzo ambitnie podeszli do tego spotkania i kosztowało to naszych reprezentantów wiele sił. Cały mecz toczył się do ostatniego rzutu, dającego 21 punkt. Ekipa grająca w finale straciła trochę sił i zawodnicy z Południowej Afryki zagrali bardzo dobre spotkanie. Byli wśród nich koszykarze, którzy grają nie tylko w 3x3, ale także w 5x5. Zagrali oni bardzo dobrze i przede wszystkim bardzo skutecznie. Nie udało się wygrać, jednak myślę, że wynieśliśmy dużo cennego doświadczenia z tego turnieju. Koszykówka 3x3 w Afryce dużo bardziej różni się od koszykówki 3x3 choćby w Europie. Zawodnicy tutaj bardziej nastawieni są na grę 1x1 oraz bardzo fizyczną grę. Do tego są skoczni, silni fizycznie i szybsi. Są to wszystkie cechy z jakimi nie mogliśmy sobie poradzić. Graliśmy z nimi bardzo zespołowo, wykorzystywaliśmy doświadczenie z turniejów 3x3 jakie graliśmy w Europie i dopóki nie stanęła naprzeciwko nam kadra RPA to wszystko było dobrze. Turniej uważam za udany, 2 i 3 miejsce, jak również dużo zdobytych doświadczeń powinno nas cieszyć. Bardzo przyjaźnie nastawiona była miejscowa ludność, kibicowały nam miejscowe dzieci i ogólnie było bardzo sympatycznie. Turniej był bardzo wyczerpujący, było 40-45 stopni, co daje całkiem inne doświadczenie i naukę gry także w takich warunkach. Mam nadzieję, że zaowocuje to w przyszłości i czekamy na wynik kolejnego turnieju w Sao Paolo. Tam pojedzie 4-osobowa kadra, już jednak z Piotrem Renkielem jako głównym trenerem – powiedział po turnieju Kazimierz Rozwadowski (trener Reprezentacji Polski 3x3 U23).