Wieści z kadry 3x3 #2: Szeroki skład Reprezentacji Polski

Seniorzy 3x3 w najbliższą środę 22 stycznia br. rozpoczynają przygotowania do turniejów kwalifikacyjnych do Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020. Po badaniach lekarskich w Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej w Warszawie kadrowicze przeniosą się do Pruszkowa na krótką konsultację.

- Ze względu na marcowe i kwietniowe kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020 podzieliliśmy szeroką kadrę na trzy grupy. Pierwsza to sprawdzona i wyselekcjonowana ósemka zawodników, która będzie walczyć o awans na Igrzyska. Ze względu na trwające rozgrywki 5 na 5 nie widzę sensu angażowania większej liczby zawodników w tym momencie. Druga grupa to zawodnicy, którzy są czołowymi postaciami na boiskach 3x3, ale w tym momencie nie łapią się do pierwszej grupy. Trzecia to zawodnicy, którzy z mojego punktu widzenia mają predyspozycje do gry na najwyższym światowym poziomie 3x3. Należy ich sprawdzić podczas turniejów wyższej rangi, aby dowiedzieć się czy decyzja o powołaniu jest słuszna – Piotr Renkiel, trener główny Reprezentacji Polski 3x3 Mężczyzn.

W szerokiej kadrze Seniorów 3x3 są m.in. brązowi medaliści Mistrzostw Świata 3x3 z Amsterdamu – Przemysław Zamojski, Michael Hicks, Paweł Pawłowski i Marcin Sroka. Nie mogło zabraknąć „czwartej” drużyny 3x3 ubiegłorocznych II Igrzysk Europejskich z Mińska, którą stanowili Mariusz Konopatzki, Wojciech Pisarczyk, Michał Wojtyński i Maciej Adamkiewicz a także aktualnych mistrzów Polski 3x3 - Marcin Chudy, Łukasz Diduszko i Marcin Zarzeczny. W seniorach 3x3 zobaczymy Szymona Rducha i Piotra Niedźwiedzkiego, są także ubiegłoroczni kadrowicze U23 3x3 Mężczyzn – Łukasz Frąckiewicz, Daniel Gołębiowski i Michał Samsonowicz.

O „czwórkę” na turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020 w New Delhi powalczy grono najbardziej doświadczonych zawodników 3x3 w Polsce.

- W turnieju kwalifikacyjnym w Indiach zamierzamy wystawić najsilniejszą Reprezentację Polski 3x3 Mężczyzn w historii jej dotychczasowych startów. Reprezentacja w takim kształcie zagra w czwartym turnieju w Sankt Petersburgu, tuż przed kwalifikacjami w New Delhi. Po marcowym turnieju będziemy wdrażać kolejne plany, dopasowane do osiągniętych rezultatów – mówi Piotr Renkiel.

Najważniejszym etapem przygotowań Reprezentacji Polski 3x3 Mężczyzn do turniejów kwalifikacyjnych do Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020 będzie udział w cyklu turniejów 3x3 United League Europe w rosyjskim Sankt Petersburgu. Kadra skorzysta z możliwości gry w ULE 3x3 dzięki zaproszeniu zespołu Energa 3x3 Gdańsk (wielokrotny mistrz Polski 3x3) do tego projektu. W Rosji zagrają m.in. drużyny Riga Ghetto, Ventspils Ghetto (szeroka kadra Łowy, w tym Wicemistrzowie Świata 3x3 z Amsterdamu), LT Team 3x3 (kadra Litwy, brązowy medalista Mistrzostw Europy 3x3 z Debreczyna), Team NL (kadra Niderlandów), Inanomo czy COP Rosenergoatom (silne rosyjskie zespoły).

- United League of Europe to cztery turnieje eliminacyjne zakończone wielkim finałem. Podczas 3 pierwszych eliminacji sprawdzimy różne ustawienia, inne niż system, który zastosowaliśmy w zeszłym roku. Brązowy medalista to trzecie miejsce na świecie, a więc przed nami są jeszcze dwie drużyny, które trzeba pokonać, aby zostać mistrzem. Wielu utalentowanych i ambitnych Polaków czeka na swoją szansę, aby wystąpić w seniorskiej reprezentacji 3x3. Niewykluczone, że system z 2019 roku okaże się najlepszy. Cieszę się, że mamy możliwość sprawdzenia nowych, różnych, ustawień na długo przed turniejami kwalifikacyjnymi do Igrzysk w Tokio – kończy Piotr Renkiel.

Szeroki skład Reprezentacji Polski 3x3 Mężczyzn (sezon 2020):

1. Adamkiewicz Maciej (MMKS ŻAK Koszalin)

2. Bręk Dawid (Biofarm Basket Poznań)

3. Chudy Marcin (Decka Pelplin)

4. Diduszko Łukasz (GTK Gliwice)

5. Dymała Marcin (Miasto Szkła Krosno)

6. Frąckiewicz Łukasz (Enea Astoria Bydgoszcz)

7. Gołębiowski Daniel (Polpharma Starogard Gdański)

8. Gruszecki Karol (Polski Cukier Toruń)*

9. Hicks Michael (Polpharma Starogard Gdański)

10. Kobus Arkadiusz (KS Księżak Łowicz)

11. Jankowski Bartosz (Polpharma Starogard Gdański)

12. Konopatzki Mariusz (Legia Warszawa)

13. Kowalenko Witalij (Trefl Sopot)

14. Mroczek-Truskowski Adrian (KS Pogoń Prudnik)

15. Niedźwiedzki Piotr (WKK Wrocław)

16. Pawłowski Paweł (Devil Energy Politechnika Gdańska)

17. Pisarczyk Wojciech (KS Pogoń Prudnik)

18. Rduch Szymon (STK Czarni Słupsk / 3x3 Team Jeddah)

19. Rostalski Maciej (Timeout Polonia 1912 Leszno)

20. Sroka Marcin (KS Pogoń Prudnik)

21. Szymański Przemysław (WEEGREE AZS Politechnika Opolska)

22. Samsonowicz Michał (KS Księżak Łowicz)

23. Śmigielski Piotr (Devil Energy Politechnika Gdańska)

24. Wojtyński Michał (Fundacja Warszawskie Dziki)

25. Wróbel Bartosz (Energa Kotwica Kołobrzeg)

26. Zamojski Przemysław (Stelmet Enea BC Zielona Góra)

27. Zarzeczny Marcin (MMKS Żak Koszalin)

*obecność w kadrze uzależniona od gry w Reprezentacji Polski Mężczyzn (koszykówka 5 na 5)

Terminarz United League Europe 3x3 2020 (Sankt Petersburg):

25-26 stycznia 2020 r.

8-9 luty 2020 r.

22-23 luty 2020 r.

11-12 marca 2020 r.

27-28 marca 2020 r.

Szczegółowe informacje o United League Europe 3x3, w tym harmonogramy spotkań poszczególnych turniejów, będzie można znaleźć na platformie FIBA 3x3 Play.